la-figlia-di-madonna:-uno-scatto-da-mezzo-milione-di-like-e-l’ascella-che-fa-discutere

La figlia di Madonna si mostra così, in uno scatto insieme a sua madre: la foto da mezzo milione di like e l’ascella che fa discutere.

Madonna insieme a sua figlia Lola: lo scatto fa boom di like (fonte instagram)

Tutti siamo avvezzi a condividere sui nostri canali social, che sia instagram, facebook e via dicendo. Sono molte le immagini rese note, ormai, non riusciamo a fare a meno di condividere, visualizzare e interagire con chi ci segue e con chi noi seguiamo. Ovviamente, a destare maggiore attenzione sono i personaggi del mondo dello spettacolo.

Leggi anche Instagram, adesso è proprio ufficiale: clamorosa rivoluzione, sta per cambiare tutto!

I vip, con i loro profili da migliaia di follower sono continuamente al centro dell’attenzione, e del gossip. Le star possiedono profili anche da milioni di follower, e chi citare in questo caso? Lei, la diva della musica, Madonna, che con un canale instagram di oltre 16 milioni di follower, è continuamente al centro dei rumors. Negli ultimi tempi, però, a destare particolare attenzione è stata sua figlia Lola, o almeno, una foto, in cui quest’ultima è apparsa insieme a sua madre: il motivo? Scopriamolo insieme!

La figlia di Madonna in uno scatto che non passa inosservato: boom di like e l’ascella che fa discutere

Come vi abbiamo poco fa riportato, a destare maggiore attenzione sui social sono ovviamente i personaggi del mondo dello spettacolo. Abbiamo, qui, però, voluto riportare la nostra attenzione su una delle star più amate in assoluto, stiamo parlando di Madonna, ma spostandoci sulla foto che ha reso pubblica, insieme alla sua bellissima figlia Lola.

Leggi anche Madonna, conoscete il padre? Ha 90 anni e la somiglianza è da brividi

Il suo nome è Maria Lourdes Leon Ciccone, detta, appunto, Lola, ed ha 25 anni. La figlia di Madonna è nata dalla relazione che la cantante ha avuto con il suo ex personal trainer. A destare rilievo è statala foto che l’artista ha reso nota sul suo profilo instagram, in cui si mostra insieme a sua figlia. Ma qual è il motivo di tanto clamore?

Lo scatto ha ovviamente raccolto migliaia di like, ma molti, come potete voi stessi osservare, hanno notato l’ascella di Lola; quest’ultima si è mostrata con i peli, non facendosi nessun tipo di problema, apparendo molto tranquilla e felice.