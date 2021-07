La figlia di Nicole Kidman e Tom Cruise pubblica un rarissimo selfie: chi è Isabella Jane

Isabella Jane, detta Bella, è la figlia maggiore di Tom Cruise e Nicole Kidman. Nata nel 1992, è stata adottata dalla coppia insieme a Connor Anthony, classe 1995. Bella non ama la luce dei riflettori e ha deciso di condurre la sua vita nella totale riservatezza. Ha un profilo Instagram seguito da 33 mila utenti, dove pubblica principalmente le foto che ritraggono le sue opere, che poi vende sul suo sito dove vengono impresse anche su cover per cellulare, borse e magliette. In queste ore, tuttavia, ha pubblicato uno dei suoi rarissimi selfie. La foto è rimbalzata sui media.

Bella Kidman Cruise ha 29 anni

Bella Kidman Cruise oggi ha 29 anni e vive a Londra. A settembre del 2015 è convolata a nozze con il consulente Max Parker, in una cerimonia con una lista ristrettissima di invitati, che non includeva neanche i suoi genitori. La donna ha preferito non invitarli per non attirare la stampa. Così, mantenendo l’assoluta riservatezza su tutto ciò che riguarda il suo privato, è riuscita a tenersi lontana dal clamore mediatico. È per questo che un semplice selfie poi fa tanto rumore. Nei giorni scorsi, Bella Kidman Cruise ha pubblicato nelle Instagram Stories una foto mentre guardava la partita di Euro 2020 Inghilterra – Danimarca, accompagnata dalla didascalia: “La mia espressione durante i tempi supplementari, dita incrociate“.

Nicole Kidman, le nozze con Cruise e il rapporto con Bella

Nicole Kidman ha sposato Tom Cruise a dicembre del 1990, dopo un fidanzamento durato pochi mesi. Il matrimonio è naufragato e nel 2001 è arrivato il divorzio. Sia Bella che Connor, crescendo, hanno deciso di aderire a Scientology, come il padre, e questo avrebbe raffreddato il loro rapporto con la madre che, al contrario, ha preferito stare alla larga dall’organizzazione ideata da L. Ron Hubbard. In un’intervista rilasciata nel 2018 a Hollywood Foreign Press Association, Nicole Kidman disse del rapporto con i figli Bella e Connor: “Sono molto riservata su questo argomento. Devo proteggere questo rapporto. So al 150% che darei la mia vita per i miei figli“. E su Vanity Fair ha parlato della scelta dei due di aderire a Scientology: