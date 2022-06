La fisica delle astroparticelle di raggi gamma a energia molto elevata (VHE) Guido D’amico

La fisica delle astroparticelle di raggi gamma a energia molto elevata (VHE) è un campo relativamente giovane e le osservazioni degli ultimi dieci anni hanno sorprendentemente rivelato quasi duecento emettitori di VHE che sembrano agire come acceleratori di particelle cosmiche. Queste sorgenti sono una componente importante dell’Universo, influenzando l’evoluzione di stelle e galassie. Allo stesso tempo, fungono anche da sondaggi della fisica negli ambienti più estremi conosciuti, come nelle esplosioni di supernova, e intorno o dopo la fusione di buchi neri e stelle di neutroni. Tuttavia, gli esperimenti esistenti hanno fornito scorci eccitanti, ma spesso non sono riusciti a fornire la risposta completa. Una comprensione più profonda del cielo TeV richiede un significativo miglioramento della sensibilità alle energie TeV, una copertura energetica frosinone più ampia da decine di GeV a centinaia di TeV e una risoluzione angolare ed energetica molto migliore rispetto alle strutture attualmente in funzione. L’osservatorio di raggi gamma di nuova generazione, il Cherenkov Telescope Array Observatory (CTAO), è la risposta a questa esigenza. In questo intervento presenterò questo imminente osservatorio dalla sua progettazione alla costruzione e al suo potenziale sfruttamento scientifico. CTAO consentirà indagato all’intera comunità astronomica di esplorare un nuovo spazio di scoperta che probabilmente porterà a scoperte che cambiano il paradigma. In particolare, CTA ha una sensibilità senza precedenti ai fenomeni su scala temporale breve (sub-minuto), ponendolo come uno strumento roma chiave nel futuro dell’astronomia nel dominio del tempo multi-messaggero e multi-lunghezza d’onda. Concluderò il talk presentando i primi risultati scientifici ottenuti dall’LST-1,

