La focaccia di Nino, la più buona che tra quelle fatte in casa: lievita in mezz’ora. La più famosa del web

Una delle focacce più famose del web, una focaccia che si fa in casa: bastano pochi passaggi, pochi minuti per la lievitazione poco tempo per la cottura. Insomma, la pizza del sabato sera ideale per qualsiasi tipo di situazione. Diciamo che tutti vorremmo una pizza buona, magari fatta in casa di sabato perché si sa, le pizzerie sono sempre tutte affollate.

Magari una pizza ( o focaccia) che non ci impegna tanto tempo e non che non ci prende tutta la giornata con lievitazioni lunghe, stesure, pirlature e quanto altro. La pizza di Nino fa al caso nostro. Si condisce come se fosse una focaccia barese ma non lo è, è altrettanto buona. Allora andiamo a vedere come si prepara e quali sono le procedure per farla. Si può preparare sia con il Bimby sia senza.

Ingredienti della focaccia di Nino

600 g Farina 00

1 Patata media cruda

1/2 Cubetto di lievito di birra (ma se avete tempo, mettetene anche meno)

15 g Sale fino (la ricetta originale prevedeva 1 cucchiaio, circa 10 gr)

1 cucchiaino Zucchero

450 g Acqua

Pomodorini ciliegino

. Olive verdi baresane

Granelli di sale grosso

Olio extravergine d’oliva

OriganoPreparazione

Prendete la patata, lavatela e grattugiatela a grana molto sottile ( basta prendere davvero una grattugia per il formaggio. Se avete un frullatore potente la potete anche fare a cubetti e poi frullarla. Ora mettete la patata in un recipiente con un po’ di acqua tiepida; mettete il lievito all’interno e cominciate a sciogliere. Unite quindi gli altri ingredienti e dopo aver ottenuto un impasto appiccicoso, dovreste già dopo pochi minuti un bell’impasto liscio e setoso.

Ora fate lievitare per circa 40 minuti ( appena il vostro impasto sarà lieviato di 30 minuti massimo. Infornate a forno preriscaldato per 20 minuti ( anche 30). La vostra focaccia di Nino con Bimby e senza è pronta per essere gustata! E’ buonissima anche il giorno dopo!

