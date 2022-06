La focaccia Genovese, la ricetta di Alessandro Borghese: il trucco per averla soffice e profumata. Una specialità ligure che abbiamo proposto più volte durante il nostro viaggio. Questa è la ricetta del noto chef italiano, un volto noto della televisione e della cucina del nostro Paese.

Ingredienti per l’impasto della focaccia Genovese

650g Farina 00 miscela per Focaccia Ligure

335g Acqua

13g Sale

10g Malto o Zucchero di canna

18g Lievito di birra

30g olio EVO

In aggiunta:

30g di olio EVO per ungere le teglie (15g ognuna).

60gr di olio EVO da versare al centro dopo averla “bucata” (30g ognuna).

Per la salamoia sciogliere 5g di sale in 100g di acqua a temperatura ambiente (vi suggerisco di prepararla prima in modo tale da sciogliere bene il sale)

Preparazione:

Versare in una ciotola o in una planetaria farina, malto o zucchero di canna, sale e acqua. Poco dopo aggiungere il lievito e successivamente l’olio extravergine d’oliva

Proseguire a lavorare sul tavolo finché l’impasto non risulta liscio e omogeneo occorrono circa 13/15 minuti a mano, mentre con la planetaria occorrono 3/4 minuti in prima velocità e 7/8 in seconda velocità. Dividere l’impasto in due pezzi da 500 Gr possibilmente in forme rettangolari,dare una piega a tre e schiacciare leggermente. Coprirlo bene con un panno e lasciarlo riposare per 25/30 minuti a temperatura ambiente 26-28 gradi

Stirare il vostro bauletto (che nel frattempo sarà duplicato)con un matterello. Adagiarlo sulla vostra teglia fino a coprire il 70/80% della superficie ,coprirlo ancora con un panno e lasciarlo riposare per altri 20/30 minuti. A questo punto schiacciare bene con le dita verso il bordo della teglia fino a ricoprire l’intera superficie creando un piccolissimo bordo ( è importante che rimanga bene attaccato al bordo per far sì che l’acqua della salamoia non passi sotto) e coprire per altri 60 minuti.

Scoprire la focaccia, spolverare leggermente la superficie con la farina e iniziare a stampare con i polpastrelli escludendo il mignolo e il pollice e tenendo il palmo della mano verso il basso ( saltare 1 cm tra un “buco” e l’altro). Una volta stampata versare al centro della focaccia 30 Gr di olio extravergine d’oliva, successivamente versare sopra l’olio gli 80/90 Gr della salamoia precedentemente preparata, mescolare leggermente con la mano in modo tale da ricoprire tutti i buchi.

Far lievitare per circa 40/45 minuti a 27/28 gradi senza coprire. Preriscaldare il forno a 230 gradi e cuocere per circa 15/16 minuti, quando la superficie risulterà “dorata” la Focaccia è pronta.

Per chi non avesse a disposizione una teglia 30×40 ecco la formula per ottenere il peso corretto di pasta da mettere nel proprio tegame, usando il coefficiente 2.400 ad esempio: Se si possiede una teglia. 25×35 = 875. 875 : 2.400= 365 gr che saranno i Gr di pasta che andrete a mettere nella vostra teglia

Continua a leggere Piuricette.it e iscriviti al gruppo Facebook Masterchef ricette e trucchi degli chef e mettete un like alla pagina Facebook di PiuRicette.it

L’articolo La focaccia Genovese, la ricetta di Alessandro Borghese: il trucco per averla soffice e profumata proviene da Più Ricette – Blog di cucina con ricette facili e veloci.