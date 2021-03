la-focaccia-giusta-per-te-in-base-al-tuo-segno-zodiacale

Scopri qual è la focaccia più adatta a te in base al tuo segno zodiacale. La risposta delle stelle segno per segno.

Amanti della foccaccia a rapporto. Se siete solite pensare a questo cibo prelibato con un certo languorino, siete infatti nel posto giusto. Oggi, ci occuperemo di questa bontà, viaggiando nella tradizione e scoprendone ben dodici tipi diversi che assoceremo simbolicamente ad ogni segno zodiacale. Perché la verità è che la foccaccia è così buona che è giusto dare una chance ad ogni tipo, scegliendo con calma la varietà che si preferisce. Dopo aver visto qual è il super cibo più adatto ad ogni segno zodiacale, oggi scopriremo quindi qual è la focaccia giusta per fare il pieno di gusto.

La focaccia giusta per ogni segno zodiacale

Ariete – La focaccia semplice La focaccia giusta per te è quella semplice, arricchita con solo olio e sale, asciutta e ottima da gustare mentre sei per strada o quando hai bisogno di colmare un languorino o senti il bisogno di qualcosa di buono. Da mangiare così com’è o da tagliare in comodi quadretti da gustare mentre sei al pc o davanti alla tv, si rivela sempre una scelta ottima.

Toro – La focaccia sarda ripiena Questa focaccia ripiena da riempire con condimenti sani e genuini, rappresenta un modo di affrontare la tavola con gioia e allegria. Ottima da gustare e bella da vedere è infatti un modo saporito per intrattenerti con i tuoi ospiti e per gustare qualcosa di semplice ma al contempo corposo e ricco di gusto. Un prodotto da forno davvero perfetto per te.

Gemelli – La pizza bianca La focaccia romana, nota come pizza bianca, è la giusta combinazione di sapori. Farcita con il giusto ripieno può infatti cambiare ogni volta aspetto e sapore e tutto senza mai stancarti. Una focaccia che si presta benissimo alle tue esigenze e che per questo motivo non potrai che amare in ogni momento della giornata.

Cancro – La focaccia toscana Altra focaccia semplice è quella toscana che si rivela perfetta per te. Ha infatti un sapore genuino che può essere gustato in modo semplice o in combinazione ad altri ingredienti che amerai inserire di volta in volta in base ai tuoi gusti. Una focaccia gustosa che allieterà le tue merende ma che con le opportune modifiche può trasformarsi anche in un pranzo veloce da consumare senza rinunciare al gusto.

Leone – La focaccia barese Questa focaccia, sia semplice che estremamente condita, rappresenta la scelta ideale per te. Il suo impasto fragrante, unito ad ingredienti come olio evo, olive e pomodorini rende il tutto più sofisticato senza per questo andare sul difficile. Una focaccia che amerai gustare in diversi momenti della giornata e che per questo rientra tra quelle che dovresti assolutamente gustare.

Vergine – La focaccia genovese Per te ci vuole una focaccia semplice ma che sappia al contempo donarti la giusta esperienza di gusto. La focaccia genovese, in tal senso, rappresenta la scelta ideale. Quella più adatta a placare la fame e a donare al contempo una giusta esperienza di gusto. Una focaccia che amerai gustare ad ogni ora e che nei momenti in cui necessiti di più sostanza potrai sempre farcire con condimenti a tua scelta, rendendo ancor più buona la tua esperienza di gusto.

Bilancia – La focaccia con le patate Una focaccia che ben si addice ai tuoi gusti è quella con le patate. Saporita, golosa e ricca di sapore. Te ne basterà una piccola quantità per goderne a pieno e per sentirti più che gratificata. Esattamente lo spezzafame di cui hai bisogno e che può rendere le tue giornate più piacevoli che mai. Sopratutto se sceglierai di abbinarla a qualche secondo per inserirla all’interno di uno dei pasti principali. Una scelta alternativa ma in grado di darti grandi soddisfazioni.

Scorpione – La focaccia con le cipolle Una focaccia che amerai tantissimo è quella con le cipolle. Alta, profumata e ricca di gusto. Sarà perfetta sia come spezafame che da mangiare al posto del pane sia a pranzo che a cena. Ottima se riempita con alimenti di tuo gusto, ti darà modo di sentirne in pieno il sapore. Sopratutto se sarà ricca di ingredienti sani e genuini come olio evo e cipolle di tropea. Un’esperienza di gusto che vorrai ripetere più e più volte.

Sagittario – La focaccia alla messinese La focaccia che potresti scoprire di amare è quella alla messinese. Si tratta infatti di un piatto semplice della tradizione e che pertanto non potrai mai amare. Sopratutto perché la presenza di tanti ingredienti altrettanto semplici ma in grado di donare un grande sapore al piatto una volta messi insieme, sarà certamente di tuo gradimento. Una focaccia che amerai preparare sia per te che per i tuoi cari e sulla quale ti divertirai a sperimentare ingredienti sempre nuovi.

Capricorno – La focaccia di recco Una focaccia che potrebbe piacerti molto? Quella di recco. Bassa come quella genovese ha in più del morbidissimo formaggio che è solitamente dello stracchino. E tutto per un mix di sapori ineguagliabile e sicuramene unico nel suo genere. Una focaccia che ti piacerà gustare quando hai fame o, più semplicemente, voglia di qualcosa di buono. E che saprà, senza alcun dubbio, soddisfarti in pieno.

Acquario – La focaccia siciliana ripiena Questa focaccia, dalla forma più simile a quella di una torta salata, rappresenta una vera esperienza di gusto. Sopratutto se pensi che potrai scegliere di farcirla come meglio credi, optando tra formaggi tipici o salumi. Un modo diverso per pranzare o cenare o per rendere i tuoi spuntini più deliziosi. Solo così, infatti, saprai goderne al massimo, assaporandone ogni singolo morso in una vera esperienza di gusto.

Pesci – Lo sfincione Altra focaccia siciliana fatta apposta per te è lo sfincione. Di questo ne esistono due versioni, una con ed una senza pomodoro. In entrambi i casi, la presenza di formaggi piccanti, cipolle e di altri ingredienti super golosi, farà di questa focaccia la tua preferita. Il suo gusto sarà infatti ricco al punto da soddisfarti già con il primo morso. Una soddisfazione che amrai ripetere più e più volte e che ti porterà a scegliere di mangiarlo sia ai pasti che come spezza fame. E questo, anche se il momento perfetto è, senza alcun dubbio, quello delle feste con parenti ed amici.

Poter gustare una buona focaccia mette in pace anima e corpo. Per questo motivo non va mai sottovalutata l’importanza di sceglierne una giusta. E da oggi, con queste dodici proposte golose, ci saranno solo tante idee da cui prendere spunto e da provare.

Ricordiamo che l’oroscopo è solo un modo divertente per giocare insieme e per trovare spunti nuovi basandosi anche sul proprio segno zodiacale.