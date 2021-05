la-foto-di-tommaso-zorzi-e-tommaso-stanzani-di-amici-pizzicati-insieme

Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani di Amici 20 pizzicati insieme in giro per Milano. Una foto, iniziata a circolare su Twitter, li vede passeggiare insieme con berretto e mascherina indosso e ai fan dei due ragazzi non è affatto sfuggita. D’altronde l’opinionista dell’Isola dei Famosi aveva già espresso la sua simpatia per il ballerino, dunque ora ci si chiede se stiano approfondendo la loro conoscenza o se addirittura abbiano in serbo qualche progetto in comune.

Cosa pensa Tommaso Zorzi di Tommaso Stanzani

Zorzi, da grande fan dei programmi di Maria De Filippi, ha osservato con attenzione gli artisti in gara ad Amici, individuando nel ballerino uno dei talenti più interessanti. E lo ha candidamente ammesso quando ha scherzosamente finto di rivolgersi a Maria De Filippi affinché glielo presentasse. La passione di Zorzi si è manifestata in maniera più incisiva quando, commentando una coreografia di Tommaso, l’influencer si è lasciato sfuggire una espressione colorita. “L’anima de li mejo mortacci tua”, ha scritto Zorzi, rivolto a chi gli aveva fatto notare un passaggio particolarmente coinvolgente della coreografia in questione. Poco dopo, però, Zorzi è tornato sui suoi passi e lo ha fatto nel momento esatto in cui ha scoperto che Stanzani è del 2001 e che quindi ha solo 20 anni.

Tommaso Zorzi ha una storia con Lorenzo Campi

Se fino a qualche settimana fa al Maurizio Costanzo Show l’opinionista si definiva “single da una vita” confermandosi lo stereotipo dello “sfortunato in amore”, Tommaso Zorzi sembra aver dato una bella svolta alla sua vita sentimentale. Prima le Instagram Stories e i video divertenti registrati su una terrazza milanese, poi il servizio di Chi che li ha pizzicati insieme a scambiarsi tenerezze. Lui è Lorenzo Campi, “rampollo della Torino che conta”, scrive la rivista di Alfonso Signorini, “la loro storia è nata grazie a Didi, amica in comune che ha capito che sarebbe potuto nascere qualcosa tra loro e ci ha visto giusto”. Interrogato sull’argomento da Filippo Bisciglia nel salotto del suo Punto Zeta: “Come va l’amore?”, Tommaso aveva replicato sorridendo: “Bene, grazie”.