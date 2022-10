La frascatula o polenta siciliana. Dimenticherete tutte le altre. Buonissima, il segreto è nell’acqua di cottura, cosa si aggiunge

La frascatula è un piatto della tradizione siciliana semplice e povero, ma molto gustoso. Si tratta di una polenta a base di farina di cereali e cotta nell’acqua dove sono state precedentemente lessate diverse verdure, da cui prende gusto e colore. Perfetta per affrontare le fredde giornate che si preparano ad arrivare, adesso che siamo entrati nell’autunno e ci avviciniamo all’inverno. Originaria di Sperlinga nella provincia di Enna, la troviamo oggi in gran parte dell’entroterra dell’isola. Ovviamente ogni città l’ha personalizzata, cambiandone sia gli ingredienti che il nome stesso.

A Troina la frascatula si chiama picioca ed è a base di farina di ceci, cicerchie e cardi; a Enna si chiama paniccia e per farla viene utilizzato il grano timilia; a Lenforte viene preparata con la fava larga che cresce in quella zona; a Nicosia si chiama picciotta ed è cotta con una farina di cereali e legumi misti. Le verdure sono quelle tipiche siciliane, ma per cucinare questa polenta possiamo utilizzare tutte quelle che abbiamo in casa. Tra le più scelte in Sicilia ci sono: cicoria, borragine, bietole, asparagi, finocchietto, amarelli, senape, cavolicelli, broccoletti, cavolfiori e cime di rapa.

La frascatula ha origini molto antiche. La sua preparazione risale all’antica Roma. Già all’epoca si utilizzava cuocere la farina insieme alle verdure, e la Sicilia era definita proprio il granaio di Roma, grazie alla ricchezza della sua terra. Il primo accenno a questo piatto lo troviamo nella Guerra del Vespro dello storico Michele Amari: “Donne cresciute in delicatissimo vivere, d’ogni età, d’ogni taglia fur viste a gare sudar sotto il peso di pietre e calcina; e lì, tra il fioccar de’ colpi, recarne a’ lavoranti; girare per le mura dispensando pane e polenta, dissetandoli d’acqua, mescendo vini”.

La Frascatula, Come preparare la polenta siciliana

Ingredienti per 4 persone

broccoletti, un mazzo

bietole, un mazzo

finocchietto, un mazzo

farina di semola di grano duro, 400 gr

olio extravergine d’oliva q.b.

peperoncino macinato q.b.

sale q.b.

Per preparare la frascatula bisogna per prima cosa lavare e pulire le verdure, quindi farle cuocere in tre litri di acqua salata. Nella stessa pentola, successivamente, versare la farina, poco alla volta, continuando a mescolare per evitare la formazione di grumi. Lasciare cuocere per una decina di minuti sino ad ottenere la densità desiderata. La polenta va servita calda, condita con un filo d’olio e un po’ di peperoncino macinato, accompagnata da pane abbrustolito.

