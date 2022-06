La Frisella: i tre trucchi per farla perfetta. “Il segreto è mettere questo sopra prima di condirla con i pomodori”

La fresella con il pomodoro o frisella, dipende dalla regione, è uno dei piatti che più rappresenta l’estate. Poca voglia di cucinare, un ritorno da una gita al mare o in un parco o addirittura l’ideale da portare con sé durante un pic nic all’aperto ( pasta portare tutti gli ingredienti separati). C’è addirittura chi, nei luoghi adatti, ama bagnarla o sponzarla ( come dicono in Puglia) nell’acqua di mare. Ma come si prepara una fresella? Quali sono le procedure giuste?

I metodi per spugnare una frisella

La prima regola è quella di dimenticare il rubinetto per la “spugnatura”. La fresella infatti va immersa in una ciotola colma di acqua che non deve essere né calda né fredda. Non bisogna lasciarla in ammollo: sarà troppo morbida dopo.

L’ideale è sponzarla ( o spugnarla) pochi secondi: per essere sicuri, tastate la superficie della frisella e, se avvertite che la parte alta si è un po’ ammorbidita mentre quella inferiore è ancora dura, è il momento di tirarla su.

Il condimento

La fresella rappresenta un piatto leggero e privo di calorie, anche se possiamo condirla come vogliamo e con tutto quello che vogliamo. Bisogna quindi scegliere ingredienti semplici e freschi ed essere sicuramente generosi con le quantità. Un trucchetto è quello di salare la frisella prima di aggiungere il condimento. Dopotutto un tempo, la frisella veniva bagnata direttamente con acqua di mare. Procedete con un filo d’olio evo, meglio se di qualità e con un buon profumo, e poi potete procedere con le verdure.

Quando preparare il condimento per la fresella

Per ottenere un buon condimento bisogna farlo in anticipo. Le verdure o quello che ci mettete sopra va insaporito e vanno rilasciati tutti i succhi. Tagliate i pomodori della varietà che preferite, versateli in una ciotola e condite con olio, sale, origano, basilico e uno spicchio d’aglio. Mescolate e lasciate riposare per una ventina di minuti. Se scegliete i pomodori ramati, attenzione a non buttar via l’acqua e i semini: sono perfetti per bagnare le friselle insieme o al posto dell’acqua.

Gli ingredienti

Diciamo che la regola per essere veloci e pronti è quello di metterci su il pomodoro. Si condisce con sale e olio: una foglia di basilico e magari un po’ di tonno ed è fatta. Ma ci sono vari modi per gustare una frisella e anche in modo velocissimo.

Acciughe sott’olio, da adagiare sulla superficie della frisella o intere, o tagliate a pezzetti;

Mozzarella tagliata a tocchetti, soprattutto se fresca;

Formaggio feta e olive nere, per una frisella che sa un po’ di Grecia;

Tonno e cipolle di Tropea, per un risultato sostanzioso e tipicamente estivo.

In fin dei conti però la fresella va assaporata anche con dei condimenti cotti, magari delle melanzane a funghetto oppure dei peperoni. Insomma esiste un modo vero e proprio, basta tanta fantasia e le vostre cene saranno più saporite e ricche.

