La Frittata di spaghetti di Sal De Riso, più buona della tradizionale: ottima per un pic nic. E con l’estate e la spiaggia si può anche gustare qualche cosa di preparato a casa. Una bella frittata di spaghetti “old style”. La ricetta è del celeberrimo pasticciere Sal De Riso. Andiamo quindi a vedere come la prepara e quali sono gli ingredienti.

Ingredienti della frittata di spaghetti di Sal De Riso

400 gr spaghetti

300 gr di uova intere ( ne sono 6)

300 gr di mortadella

200 gr di caciocavallo

100 gr di parmigiano

50 gr di pistacchi di Bronte

olio

sale

Preparazione

Per questa gustosissima frittata di maccheroni la prima cosa che faremo sarà quella di mettere su la pentola dell’acqua. Una volta raggiunto il bollore la saliamo e caliamo i nostri spaghetti o vermicelli. Una volta raggiunta la cottura al dente ( scoliamoli al dente, ci sarà una seconda cottura, quindi potrebbero essere troppo morbidi dopo. Se poi, a vostro gusto, piacciono più morbidi, potete scolarla anche quando avrà terminato il ciclo di cottura). Una volta scolati fateli intiepidire e poneteli su un vassoio d’acciaio.

Prendete una bowl grande, sbattete quindi le uova e aggiungete la mortadella ( che avrete tagliato a tocchetti), poi il caciocavallo che dovrete tagliare a dadini, i pistacchi di Bronte ( che potete sia tagliare con un con un coltello facendoli in pezzi più grossolani per la consistenza, sia in un mixer) e poi il parmigiano grattugiato. Mescolate il tutto proprio come se fosse una frittata.

A questo punto unite gli Spaghetti e continuate a mescolare con delicatezza. Prendete quindi una padella: il diametro che noi consigliamo con queste dosi è 26 centimetri. Se però vi piace più alta andrà bene anche quello più piccolo o più grande se vi piace più bassa. Aggiungete due cucchiai di olio d’oliva, fate scaldare e poi calate l’impasto all’interno. Fatelo cuocere a fuoco lento per 5 minuti e copritelo con un coperchio.

Trascorso il tempo aiutatevi con un piatto e girate a frittata. In maniera molto veloce aggiungete un altro filo di olio e rimettete la frittata nella padella. Cuocetela per altri 5 o 6 minuti a fuoco lento e una volta tolta dalla padella mettetela a freddare su un piatto da portata.

Continua a leggere Piuricette.it e iscriviti al gruppo Facebook Masterchef ricette e trucchi degli chef e mette un like alla pagina Facebook di PiuRicette.it

L’articolo La Frittata di spaghetti di Sal De Riso, più buona della tradizionale: ottima per un pic nic proviene da Più Ricette – Blog di cucina con ricette facili e veloci.