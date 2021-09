la-frittatina-di-maccheroni-alla-napoletana:-croccante-fuori-e-super-cremosa-dentro.-“ecco-come-farla-perfetta”

far scaldare il latte in un pentolino, nel frattempo sciogliere il burro in una casseruola e aggiungere poco alla volta la farina mescolando con una frusta per fare compattare bene. Stemperare bene il composto di burro e farina versando il latte caldo poco alla volta e facendo attenzione che non si formino grumi. Aggiungere poi il sale e la noce moscata e proseguire la cottura finché la besciamella non sarà liscia ed omogenea. Lasciare riposare

Per la frittatina di maccheroni

Versare in una padella l’olio extravergine d’oliva, la cipolla tritata, il sedano e la carota tagliati a dadini, aggiungere il macinato ed infine i piselli e lasciare cucinare il tutto a fiamma moderata per 6/7 minuti. Buttare i bucatini in acqua bollente e salata e lasciarli cuocere per 9 minuti. Una volta cotti riporre i bucatini in una placca dai bordi alti, versarci sopra la besciamella, aggiungere la carne ed i piselli e compattare bene il tutto. Infine riporre il composto in frigorifero per un’ora.

Per la pastella

Mettere la farina in un’ampia ciotola e versare l’acqua a filo mescolando bene con una frusta. Regolare di sale e continuare a mescolare finché la pastella non sarà liscia e senza grumi.

Per completare la frittatina di maccheroni

Togliere il composto dal frigorifero e con l’aiuto di una coppapasta di 8 cm circa ricavare le frittatine, passarle nella pastella e friggerle in abbondante olio di semi di arachidi.