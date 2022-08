La frittura di paranza, come fare un fritto di pesce perfetto con il pesce azzurro. più buoni dei calamari o gamberi

Il fritto di pesce è ideale da gustare in tutte le stagioni, soprattutto in estate, con il suo profumo di mare; tutte le varietà sono adatte per preparare un piatto ricco e gustoso, calamari, triglie, gamberi, merluzzetti, oltre a sardine o alici (acciughe), pesce azzurro dalla carne tenera e saporita. Le sardine e alici fritte sono un grande classico della cucina di mare, un fragrante piatto di pesce tipico della tradizione del sud, gustate tradizionalmente all’interno del cuoppo, come street food.

Un piatto economico, semplice da realizzare, succulento e saporito: sardine e alici, sono pesci poveri, ma ricchi di omega-3 e sali minerali. Ottime da servire come antipasto o secondo piatto; basterà pulirle, passarle in una panatura di farina, e friggerle in olio di semi bollente, per ottenere un fritto croccante, asciutto e impeccabile.

Fritto di pesce

Ingredienti

un kg di alici (acciughe) o sardine fresche

farina 00

olio di semi di arachide

sale

limone

Preparazione

Pulite i pesciolini con cura, rimuovendo la testa e le interiora; lavateli sotto l’acqua corrente fredda ad asciugateli con un foglio di carta da cucina. Se preferite, preparateli aperti e stesi;

passate il pesce nella farina, e rimuovete quella in eccesso prima di procedere con la frittura; in un tegame alto, scaldate abbondante olio di semi, versate il pesce infarinato e friggetene poco per volta: è preferibile friggere il pesce in più riprese, per evitare che la temperatura dell’olio, si abbassi troppo.

Per ottenere una frittura perfetta, asciutta e croccante, è importante utilizzare un olio con un punto di fumo piuttosto alto, inodore e dal gusto neutro, come quello di semi di arachide, uno dei migliori, ad una temperatura di circa 170 °C; Fatelo cuocere fino a doratura girandolo a metà cottura, quando sarà ben dorato e fragrante scolatelo dall’olio raccogliendolo con una schiumarola e trasferitelo su carta per fritti per farlo asciugare.

Condite le sardine e alici fritte con un pizzico di sale e servitele ancora calde per godere di tutta la loro fragranza: guarnite il piatto con qualche spicchio di limone. Per ottenere una frittura particolarmente fragrante e croccante, optate per una panatura con farina 00 miscelata a semola rimacinata di grano duro; mentre per una panatura più rustica e gustosa, aggiungete un po’ di pecorino stagionato. Assolutamente irresistibile.

ricette dal blog Caos&Cucina

