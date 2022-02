La giacca Zara di Kate Middleton è la più chic ed economica della Primavera 2022: Il colore fa impazzire tutte, è corsa a comprarla

Kate Middleton, come Letizia di Spagna, è tra le royal che amano di più riciclare in ambito fashion e la moda low cost. La duchessa di Cambridge ha da tempo dimostrato infatti di essere maestra nel saper mescolare etichette di alta moda con i suoi pezzi di design preferiti low cost. In occasione della Giornata internazionale dell’ostetrica, Kate Middleton ha intervistato l’ostetrica infermiera della comunità ugandese Harriet Nayiga per la rivista Nursing Times.

Kate aveva parlato con Nayiga nel marzo di quest’anno del suo lavoro sia come infermiera ostetrica che come fondatrice di MILCOT (Midwife-led Community Transformation), un’organizzazione che fornisce “consulenza e sostegno a donne e ragazze vulnerabili a Nansana, in Uganda. ” Per la chat virtuale, Kate ha indossato un’ elegante giacca blu (già sold out) di Zara abbinata perfettamente a pantaloni neri chic e un top ton sur ton.

L’outfit perfetto per un’occasione così speciale, il programma Nursing Now, lanciato dalla duchessa di Cambridge nel 2018, ha contribuito infatti a fornire supporto alle ostetriche come Nayiga presentandole a una rete di leader sanitari globali. L’intervista di Kate Middleton ha segnato la fine della campagna globale Nursing Now durata tre anni. Per l’intervista, Kate Middleton ha indossato un blazer doppiopetto Zara blu cobalto con bottoni in metallo anteriori e spalle pronunciate.

Quando Kate si mostra in pubblico (seppur virtuale) per uno dei suoi impegni ufficiali, regala sempre grandi emozioni. E questo suo look di nuance brillanti è tutto da copiare per dare colore e un pizzico di forza in più ai nostri outfit primaverili. La giacca blu di Zara è pura tendenza moda Primavera 2022 ed è una vera chicca se ami le giacche da donna non convenzionali, che spezzano la monotonia di un tailleur. La reale ha aggiunto un tocco di eleganza in più tirando indietro i capelli in un semi-raccolto con i suoi soliti boccoli che cadevano sciolti sulle sue spalle.

La giacca blu di Zara è il capo più versatile e chic che esista. Si può portare in qualunque occasione, abbinandolo a qualunque capo. Noi vi consigliamo di abbinarlo a un crop top nero e un paio di jeans per le giornate più easy chic. Invece camicia con colletto vittoriano e gli immancabili sandali con tacco per quando volete sentirvi delle vere royal anche in videocall.

