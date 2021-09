la-gigantesca-tv-di-lg-da-325-pollici

Nella famiglia di schermi cinematografici casalinghi Dvled di Lg c’è un colossale modello che può raggiungere la risoluzione 8k, ma soprattutto una gigantesca diagonale di 325 pollici ovvero di oltre otto metri. Acronimo di Direct View Led, questa tecnologia che accompagna la linea di lusso Extreme Home Cinema Display si rivolge a chi vuole letteralmente coprire muri anche di grandi dimensioni per un’esperienza multimediale di alto livello.

La famiglia di Dvled di Lg copre un catalogo forte di modelli tutti superiori ai 100 pollici (si parte infatti da 108″) con quelli più grandi come il 325 pollici in aspetto 16:9 e dotato di una risoluzione 8k grazie al pannello formato da una griglia da 33 milioni di pixel. Ci sono versioni più panoramiche come la Dual2K Ultra Stretch fino a 195 pollici in aspetto 32:9 che sostanzialmente funge da doppio display per esempio per visualizzare due trasmissioni assieme oppure per rimanere aggiornati sui risultati sportivi mentre ci si gode un match.

In generale, si cerca di offrire un’ampia possibilità di personalizzazione della configurazione dei display, con l’interfaccia a bordo che è la premiata webOs per la giusta dose di funzionalità tipiche delle smart tv moderne. Tra i modelli 4k ci sono quelli classici da 163 pollici e quelli panoramici che si spingono fino a 300. La versione più massiccia ed evoluta rimane comunque quella da 325 pollici che ha la capacità di dividersi in sotto schermi sfruttando l’immensa diagonale a disposizione.

Per il produttore coreano, che di recente si è sfilato dal segmento mobile, è una risposta all’enorme The Wall dei connazionali di Samsung che di recente si è aggiornato alla tecnologia microled con un pannello 4k da 146 pollici alla cifra di 400.000 euro (iva esclusa). Non è stato ancora comunicato il prezzo dei modelli di Lg, ma considerando i 75.000 euro necessari per l’insolito modello con schermo arrotolabile, la richiesta sarà decisamente esclusiva. Sul sito ufficiale viene spiegato come questi enormi display saranno consegnati all’interno di uno speciale scafandro in grado di sopravvivere senza problema alle spedizioni aeree.

