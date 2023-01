La giornalista Marianna Bonavolontà presenta il suo nuovo libro alla presenza di Agnese Carletti sindaco di San Casciano dei Bagni nella splendida cornice di Fonteverde Lifestyle & Thermal Retreat

Sbarca nell’incantevole cornice di Fonteverde Marianna Bonavolontà, giornalista, imprenditrice e Ceo di Chic Advisor, la guida alle eccellenze dei territori. L’occasione è fornita dalla sua prima presentazione del libro (autobiografia romanzata) La Ragazza col Genio – in valigia.

La prefazione del libro è stata curata da Maria Giovanna Elmi, mentre la postfazione dalla coreografa e manager e fondatrice di importanti etichette discografiche: Iaia De Capitàni.

La storia di Marianna parte con una vena ironica, un racconto leggero di una bambina amante delle eccellenze dei posti ma ben presto, crescendo, si alternano colpi di scena, drammi e momenti di pura giovialità, eventi inattesi che trasformano il libro in una vera e propria guida alla ricerca di se stessi.

Tra gli ospiti presenti, il sindaco di San Casciano dei Bagni, Agnese Carletti, testimone e paladina dei recenti ritrovamenti etruschi. Una donna sempre attiva in prima linea per la crescita e il miglioramento del territorio.

Stefania Visconti, attrice, modella, famosa nel Jet set internazionale per le sue performance e per i cambio look camaleontici.

Moderatrice dell’evento è stata Stefania Zilio, che con la sua voce suadente ha raccontato, letto e interpretato dei brani del libro. La nota conduttrice della tv veneta, è anche blogger, ufficio stampa e autrice del libro Cuore in Trappola.

Organizzatrice dell’evento, insieme a Magrino, Maria Rita Giurlani, fondatrice dell’Atelier Marigi Couture, artista ed esperta di abiti di alta moda e tecnica del moulage, ovvero l’arte di realizzare direttamente addosso un abito su misura, in meno di dieci minuti.

“Ho deciso di presentare ufficialmente, per la prima volta, il mio secondo libro La Ragazza col Genio – In valigia” – dichiara l’autrice – rapita da questa magica cornice che è Fonteverde Lifestyle & Thermal Retreat, abilmente diretta da Piero Magrino, che oggi definirei un esperto di accoglienza, un creatore di emozioni che solo da pochi mesi ha rilevato e risollevato le sorti del Spa.

A breve partiranno delle collaborazioni, sia con Stefania Visconti, che con Maria Rita; cuore pulsante dei miei eventi toscani, la mente creativa per eccellenza ed artefice di numerosi progetti che vedranno la luce durante l’arco di questo anno e che, sono sicura, stupiranno il pubblico.

A cura di Roberta Nardi

