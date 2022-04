La giornata comincia male per i Gemelli: 7 settembre al vetriolo anche per Sagittario. Ecco le stelle di Paolo Fox

Ariete – Oggi non puoi dire tutto quello che pensi, meglio mantenere la calma nelle prossime 48 ore. Sul lavoro, non riesci a ottenere grandi risultati: cerca di fare tutto con calma!. Entra anche tu nel mio nuovo gruppo Facebook

Toro – La Luna è in buon aspetto e questo significa che per l’amore ci sono in arrivo belle notizie. Sul lavoro, occhio al denaro e alle spese: non sprecare tempo, c’è chi sta cercando di metterti il bastone tra le ruote!. Entra anche tu nel mio nuovo gruppo Facebook

Gemelli – La giornata è un po’ particolare con la Luna dissonante: meglio rimandare le discussioni a domani e riflettere prima di parlare. Sul lavoro, buone prospettive all’orizzonte: puoi fidarti di una persona nata sotto il segno dell’Ariete o del Leone!. Entra anche tu nel mio nuovo gruppo Facebook

La giornata comincia male per i Gemelli: 7 settembre al vetriolo anche per Sagittario. Ecco le stelle di Paolo Fox

Cancro – Un amore può nascere all’improvviso, è ottimo il feeling con una persona conosciuta da poco. Sul lavoro, c’è un lieve calo, ma nulla di preoccupante. Anzi, può succedere!. Entra anche tu nel mio nuovo gruppo Facebook

Leone – In amore devi riflettere, e anche tanto. Sul lavoro, devi trovare una mediazione per risolvere una causa o una questione legale, forza!!. Entra anche tu nel mio nuovo gruppo Facebook

Vergine – Sole e Luna sono nel tuo segno e in amore ti regalano belle emozioni. Sul lavoro, nuovi incarichi in arrivo: sei al centro dell’attenzione delle stelle e tutto volge a tuo favore!. Entra anche tu nel mio nuovo gruppo Facebook

La giornata comincia male per i Gemelli: 7 settembre al vetriolo anche per Sagittario. Ecco le stelle di Paolo Fox

Bilancia – Vuoi rimetterti in gioco in amore. Ora puoi farlo! Sul lavoro, meglio mantenere la calma: c’è chi ha voglia di ripartire da zero!. Entra anche tu nel mio nuovo gruppo Facebook

Scorpione – In amore hai energia da vendere e sei molto più fiducioso. Sul lavoro, chi ha avuto dei problemi ora può superarli. Ma c’è di più. Sono in arrivo nuove opportunità per chi ha un’attività in proprio!. Entra anche tu nel mio nuovo gruppo Facebook

La giornata comincia male per i Gemelli: 7 settembre al vetriolo anche per Sagittario. Ecco le stelle di Paolo Fox

Sagittario – La Luna è dissonante, ma non dare modo al passato di rovinarti il presente. Sul lavoro, nuovi incarichi in arrivo, ma meglio mantenere la calma.. Entra anche tu nel mio nuovo gruppo Facebook

Capricorno – Se devi affrontare un discorso con il partner fallo oggi, non rimandare a domani. Sul lavoro, sei un po’ annoiato, ma soprattutto i giovani devono fare di necessità virtù!. Entra anche tu nel mio nuovo gruppo Facebook

La giornata comincia male per i Gemelli: 7 settembre al vetriolo anche per Sagittario. Ecco le stelle di Paolo Fox

Acquario – Periodo particolare per i sentimenti, meglio mantenere la prudenza soprattutto nella giornata di venerdì. Sul lavoro, alcune persone non viaggiano sulla tua stessa lunghezza d’onda!. Entra anche tu nel mio nuovo gruppo Facebook

Pesci – Ci sono dubbi in amore, ma anche nelle amicizie. Sul lavoro, il momento è di riflessione anche perché la Luna è opposta e ti ostacolerà nelle scelte per il futuro!. Entra anche tu nel mio nuovo gruppo Facebook

continua a leggere Piudonna.it

L’articolo La giornata comincia male per i Gemelli: 7 settembre al vetriolo anche per Sagittario. Ecco le stelle di Paolo Fox proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.