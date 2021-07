La Corte Superiore di Giustizia delle Isole Canarie (TSJC) ha sospeso in via provvisoria la misura imposta dal Governo delle Isole Canarie per richiedere il certificato COVID o alcuni test diagnostici per accedere ai ristoranti e agli hotel. Il governo autonomo aveva stabilito questa misura per le isole che si trovavano al livello 4 (rischio estremo) e richiedeva che…

Read More “La giustizia sospende l’obbligo di presentare il certificato COVID nei bar e ristoranti delle Isole Canarie” »

L’articolo La giustizia sospende l’obbligo di presentare il certificato COVID nei bar e ristoranti delle Isole Canarie proviene da Grandeinganno.