LA GREEN LINE TOURS ENTRA IN CAMPO PER I FESTEGGIAMENTI DELL’ AS ROMA

Il giorno dopo la grande vittoria della Roma a Tirana della Conference League il tour operator ospita a bordo mister Mourinho e il suo staff, per il giro d’onore nella città eterna.

La Green Line Tours risponde alla chiamata della A.S. Roma ed entra in gioco proprio al novantesimo minuto.

Il giorno dopo l’importante successo ottenuto a Tirana, nell’ambito della Conference League la, la Green Line Tours è corsa in soccorso della società sportiva. In occasione dell’evento al Circo Massimo infatti serviva maggiore supporto trasportistico per consentire ai tifosi giallorossi di celebrare la propria squadra.

Una richiesta last minute per avere a disposizione un altro bus hop on hop off per Mourinho e il suo staff.

Le attività organizzative si sono svolte tutte in pochissime ore, neanche il tempo necessario di terminare il wrapping del fronte dei bus rimasto in versione “Green“.

Soddisfazione da parte degli organi direttivi della compagnia turistica, a partire dalla responsabile del servizio Erika Emili, per il coordinamento degli addetti ai lavori e per aver contribuito alla buona riuscita di un evento importante e memorabile per la città.

Emanuele Orlando Desideri, Ceo di GLT ha commentato: “Sono soddisfatto di come tutta la società abbia risposto prontamente e con efficienza a una richiesta così improvvisa, ma nello stesso tempo entusiasmante. Ciò ci ha permesso di vivere in prima linea i festeggiamenti e di ribadire il nostro impegno nel garantire un trasporto pubblico sicuro, per tutti i cittadini e, questa volta, anche per i più illustri.”