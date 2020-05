La Impec Costruzioni SpA ha come mission l’attività di progettazione, pianificazione, costruzione e gestione di impianti compresi oggi nella gestione del Servizio idrico integrato (SII), che come noto, è stato costituito, ai sensi della legge 36/94 “Legge Galli”. Si tratta dell’insieme dei servizi pubblici di captazione, potabilizzazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili ed industriali, di fognatura e di depurazione delle acque reflue.

La Impec Costruzioni SpA ha creato una serie di servizi appositamente studiati per essere di valido supporto ai Gestori del Servizio Idrico Integrato e di qualunque Ente pubblico o privato potendo contare su:

Un adeguato staff di dipendenti tra cui tecnici ed ingegneri specializzati;

Un fatturato di gruppo di oltre Oltre € 50 mil. nei migliori ultimi trienni;

10.000 mq. di spazi industriali di cui 800 destinati ad uffici e 1.500 a spazio industriale e magazzini;

Certificazioni di qualità ISO 9001;

SOA di importo illimitato nella specifica categoria OS 22 Classifica VIII (depurazione e potabilizzazione acque);

Qualificazione per prestazione di progettazione per importo illimitato.

Tutto ciò si inserisce in un programma industriale che vede l’ecologia come un settore di grande impegno per il futuro, in cui, la scelta della società di operare con coscienza e passione al suo servizio e con le più aggiornate tecnologie, collaborando con Università e centri di ricerca, rappresenta la garanzia del successo e stimolo per il nostro continuo aggiornamento