La lasagna napoletana con la vera e antica ricetta della nonna. “Il segreto è nel fare il ragù, quale carne scegliere e come va cotto”

La lasagna napoletana, è un piatto che non può mancare sulle tavole dei napoletani, del giorno di carnevale. Ovviamente è un piatto tipico della cucina italiana, ogni regione ha la sua ricetta, e ogni famiglia la personalizza in base ai propri gusti.

La lasagna napoletana si differenzia dalle altre ricette, soprattutto negli ingredienti, infatti le sfoglie usate per la lasagna sono fatte di semola di grano duro, viene usato il ragù di carne napoletano, le polpettine rigorosamente fritte, la salsiccia di maiale, le uova sode, la ricotta e il fiordilatte, insomma una cosuccia leggera, leggera.

Ma anche nelle famiglie napoletane, ci sono diverse varianti, ogni famiglia custodisce gelosamente la propria ricetta, da preparare per questa ricorrenza. Di seguito vi lascio la mia ricetta, che preparerò rigorosamente l’ultimo giorno di carnevale, il martedì grasso.

Lasagna napoletana

Ingredienti:

per il ragù napoletano

2 salsicce

2 braciolette di cotica

250 gr di muscolo di manzo

2 lt di passato di pomodoro

Sale

Olio evo

½ cipolla

Vino rosso per sfumare

Basilico

Per le braciolette di cotica:

Uva passa

Pecorino

Pinoli

Aglio in polvere

Prezzemolo

Per il ripieno:

3 Uova sode

500 gr di ricotta

500 gr di fiordilatte o provola

2 salsicce (usate per il ragù)

Per le polpettine:

500 gr di carne macinata

2 uova

latte

100 gr di pecorino grattugiato

Sale

150 gr di pane raffermo

Aglio in polvere

Prezzemolo

Olio di semi per friggere

Procedimento:

La preparazione della lasagna napoletana, è lunga ma per niente complicata, potete preparare il ragù e le polpettine con qualche giorno di anticipo, in modo che il giorno di carnevale dovete semplicemente assemblare e cuocere al forno la lasagna. Quindi forza, dedichiamoci alla preparazione delle bracioletta di cotica di maiale. Posizionatele con la parte grassa in basso, mettete i pinoli, l’uva passa, prezzemolo tritato, l’aglio in polvere, e formate una bracioletta, aiutandovi con lo spago da cucina.

In una capiente pentola, mettete prima le braciolette, fatele rosolare a fuoco lento, in modo che il grasso inizia a sciogliersi. Unite un filo d’olio evo, e inserite le salsicce e il muscolo di manzo, fate soffriggere per un paio di minuti, sfumate con il vino rosso. Appena l’alcol sarà evaporato unite il passato di pomodoro, e iniziate la cottura a fiamma dolce.

La cottura dovrò durare almeno tre ore, potete prolungare la cottura del sugo, ma dovrete togliere le salsicce e le braciolette, continuare solo con il muscolo di manzo. Mentre il vostro ragù cuoce, dedicatevi alla preparazione della polpettine. In una ciotola mette il pane a bagno nel latte per un paio di minuti, in un’altra ciotola mettete la carne tritata, unite le uova, il formaggio, il sale il prezzemolo, l’aglio in polvere, ed infine il pane strizzato.

Amalgamate tutti gli ingredienti, fino ad ottenere un impasto omogeneo, formate le polpettine della grandezza che preferite. In una capiente padella, mettete l’olio di semi, portate a temperature ed iniziate a cuocere le vostre polpettine, Mano a mano che si cuociono, posizionatele su un foglio di carta assorbente, in modo da eliminare l’olio in eccesso.

Cuocete, sgusciate e tagliate le uova, tagliate a tocchetti il fiordilatte e/o la provola, mescolate la ricotta con un paio di cucchiai di salsa, tagliate anche le salsicce.

A questo punto tutto è pronto, non vi resta che assemblare la vostra lasagna. Cuocete le sfoglie della lasagna, secondo le istruzioni riportate sulla confezione.

In una capiente teglia, posizionate abbondante salsa sul fondo, fate il primo strato di soglie, riempite con ricotta, le uova tagliate, polpettine, salsiccia e fiordilatte, unite altro ragù e coprite con altre sfoglie. Ripetete la stessa operazione per due/tre volte,

completate la lasagna con abbondante ragù, pecorino grattugiato.

Infornate in forno preriscaldato a 200°, cuocete per circa venti minuti, poi azionate il grill, e continuate per altri cinque minuti, in modo da rendere croccante la superficie della vostra lasagna. Trascorso il tempo di cottura sfornate la lasagna, fatela assestare per una decina di minuti prima di tagliarla a servirla. Buon carnevale a tutti.

