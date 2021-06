La Lega B annuncia: ritiro Reggina a Sarnano dal 14 luglio. Ma dal club amaranto ancora nessuna ufficialità

La Lega B ha annunciato date e località dei ritiri delle 20 squadre: per la Reggina c’è Sarnano, ma si attende ancora l’ufficialità dal club

Tra due giorni si chiude anche sulla carta, ma è già così da un po’, la vecchia stagione calcistica, la 2020-2021. Da giovedì 1 luglio, pure in Serie B – e pure per la Reggina – avrà inizio la nuova. Sul campo la squadra amaranto la comincerà il 10 luglio con il raduno al Sant’Agata e le consuete visite mediche di rito. Poi, dopo qualche giorno, inizierà il ritiro fuori Reggio. Località in pole resta Sarnano, nelle Marche, dopo l’ipotesi di rimanere in Calabria. E anche la Lega B, da questo punto di vista, si sbilancia: annunciando sul sito ufficiale i luoghi dei ritiri delle 20 squadre, ufficializza proprio Sarnano per gli amaranto dal 14 al 31 luglio. Nessuna notizia ufficiale, però, è ancora pervenuta da parte della società dello Stretto, per cui si attendono indicazioni. Per questioni di tempistiche, è ovvio che qualsiasi tipo di ufficialità si dovrebbe a breve.