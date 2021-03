La lettera di Jessica Mazzoli a Morgan per la festa del papà: “Grazie per non esserci stato”

Jessica Mazzoli torna a tuonare con accuse nei confronti di Morgan, ex compagno e papà della figlia Lara, oggi di 7 anni. La relazione tra Morgan e Jessica, 29enne originaria di Olbia, risale al 2005, anno della partecipazione ad X Factor. Il loro legame non è durato a lungo, nonostante sia nata la piccola Lara, e dopo la separazione la ragazza ha spesso accusato l’artista di essere un padre poco presente. In sua difesa Morgan ha sempre sostenuto: “Jessica mi ha incastrato, ma amo Lara”. L’artista, già padre di Anna Lou avuta da Asia Argento, nel 2020 è diventato padre di Maria Eco, nata dall’attuale compagna Alessandra Cataldo.

La lettera di fuoco di Jessica Mazzoli a Morgan per la festa del papà

Una durissima lettera scritta da Jessica Mazzoli interpretando i sentimenti e le parole che sua figlia Lara, non può esprimere, in occasione della festa del papà. Lo fa pubblicamente su Instagram, taggando in didascalia il destinatario della lettera, ancora una volta Morgan, assente nella vita della piccola:

Grazie per non esserci stato quando sono nata. Grazie per non esserci stato quando ho mosso i primi passi. Grazie per non esserci stato quando ho pronunciato la prima parola. Grazie per non esserci stato quando non stavo bene, grazie per non esserci stato a nessun compleanno, grazie per non esserci stato a Natale. Grazie per quando i miei compagni di scuola fanno la letterina per la festa del….parola che io non ho mai avuto l’occasione di pronunciare. Io la faccio imbarazzata e la porto a mio nonno, sempre e comunque presente. Comunque ti dico grazie perché nonostante esisto, vivo. Mi muovo e sono felice.

Le pesanti accuse di Jessica Mazzoli a Morgan

Jessica Mazzoli non ha mai smesso di lanciare pubblicamente accuse nei confronti dell’ex compagno. A marzo 2020 si era scagliata con un post su Instagram contro Alessandra Cataldo, attuale compagna di Morgan allora in attesa del terzo figlio del musicista. Raccontando i retroscena della nuova storia d’amore dell’ex compagno: “La loro relazione iniziò nell’ottobre del 2021, quando io ero incinta all’ottavo mese di gravidanza”. Ma le denunce sono andate ben altre quando, a novembre, Jessica Mazzoli ha confidato al settimanale Nuovo di esser stata “costretta a mandare foto hot a Morgan in cambio di soldi”. L’attrice 29enne ha spiegato di sentirsi obbligata a farlo per non perdere il mantenimento della figlia Lara: “Da quando mi sono rifatta il seno, lui mi chiede di mandargli goto del seno. Già in passato mi mandava foto delle sue parti intime e voleva che io ricambiassi”. Una versione confermata dal suo nuovo compagno e rapper Diablo Baby, secondo il quale Morgan continuerebbe a mandare a Jessica: “messaggi sconci e richieste inappropriate”.