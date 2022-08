La limonata perfetta, 3 trucchi per non sbagliare mai e sfruttare al meglio il succo. Non ve li dimenticherete più

Ingredienti

4 limoni ( anche 5 o di più)

mezzo bicchiere di zucchero ( diciamo che la dose giusta è mezzo bicchiere ogni 4 limoni)

4 bicchieri di acqua naturale ( va bene anche la frizzante, dipende da voi)

cubetti

Preparazione

Il primo “trucco” o metodo che bisogna usare per avere un limone al massimo della sua capacità bisogna massaggiare bene i limoni. Si, proprio così: non abbiate timore, prendete ogni limone e rullate sul piano da lavoro come se fosse un mattarello. Così facendo tutte le fibre del limone saranno più morbide, non saranno in tensione e rilasceranno più succo.

Fatto questo tagliateli a metà. Ora avete due strade: la prima è quella di premere il limone e filtrare il succo con un passino, la seconda, se vi piace la consistenza lasciare il tutto in maniera grezza togliendo solo i semini.

Prendiamo il succo e mettiamolo nella brocca, uniamo quindi l’acqua frizzante o naturale che sia. Aggiungiamo ora lo zucchero. Diciamo che potete usare sia quello semolato che quello grezzo ( di canna). Secondo gli americani il bicchiere va intero. Ma secondo noi è troppo dolce ( poi ovviamente i gusti sono personali, noi vi diamo delle dritte per gustare a pieno i limoni)

Il secondo segreto è nella temperatura della stessa acqua. Non usate acqua fredda, usate acqua a temperatura ambiente. Perché? Perché lo zucchero non si scioglierà mai bene e del tutto se usate acqua fredda. Diamo una bella mescolata al tutto. Girate il tutto con per qualche minuto fino a quando lo zucchero si sarà sciolto. Fatto questo mettete tutto in frigorifero per qualche minuto. Un consiglio che vi diamo è mettere la buccia del limone nella brocca ( buccia senza la mollica. Potete aiutarvi con un pela patate). La buccia poi potete sia toglierla che lasciarla come coreografia se avete ospiti o se vi piace mangiarla.

Un trucco in più potrebbe essere quello di utilizzare dei cubetti di ghiaccio fatti in casa in cui inserire delle fettine di limone o di lime (basta riporle nella vaschetta assieme all’acqua prima di mettere in freezer). Provateci, è facile e dal gran risultato.

