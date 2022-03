la-linea-rossa-della-fame

Fame catastrofica. Non ci si può girare troppo intorno. Ѐ quello che ci aspetta se non si prende azione subito. Nel mondo, una fame catastrofica prende la forma di un linea rossa che circonda il pianeta, dalla regione del Sahel che attraversa tutta l’Africa sub-sahariana dall’Atlantico al Mar Rosso, passando per la Repubblica Centrafricana, il Sud Sudan, il Corno d’Africa, arrivando in Siria, Yemen e Afghanistan e poi continuando nel Corridoio Secco dell’America Latina e Haiti. Paesi e regioni colpiti da instabilità economica, politica, sociale e che soffrono di una forte insicurezza alimentare il cui costo potrebbe essere calcolato in milioni di persone sull’orlo della carestia: 44 milioni di persone, per la precisione. Per non parlare delle 276 milioni di persone che versano in una condizione di grave insicurezza alimentare. Ѐ un mix di quattro fattori a provocare questo quadro drammatico, ognuno dei quali sembra aggravarsi ogni giorno di più. Guerre – di cui non si vede fine e che anzi, proprio in questi giorni, hanno visto un’ulteriore escalation con il conflitto in Ucraina – insieme a shock climatici (il rapporto IPCC è uscito lunedì scorso e le prospettive sono, se possibili, ancora più allarmanti. Il Segretario Generale delle Nazioni Unite lo ha definito “un atlante della sofferenza umana”), le conseguenze della pandemia di Covid-19 (che sappiamo essere stata un feroce moltiplicatore di disuguaglianze e povertà soprattutto per le fasce più fragili della popolazione) e gli alti costi del cibo (l’inflazione globale si traduce, per il WFP, in un aumento del 30 per cento nel prezzo del cibo che acquista, rispetto al 2019).

Mauritania. Bambini in una scuola del campo profughi di Mbera. Foto: WFP

I rischi di questo terribile e periglioso aggravamento dei bisogni, che quest’anno toccherà livelli mai visti prima, sono destabilizzazione, migrazioni di massa e una fame che uccide. Il WFP lavora su due fronti paralleli: rispondendo alle emergenze e fornendo assistenza allo sviluppo per la costruzione della resilienza che sia a lungo termine e scalabile. Il mondo si trova di fronte a un bivio, prendere ora la strada sbagliata significherebbe pagare più avanti un prezzo altissimo, in termini umani, economici, sociali e probabilmente anche politici. Serve dunque una volontà politica che, trasversalmente, responsabilmente e convintamente, metta fine ai conflitti, eviti di crearne di nuovi, limiti l’impatto del cambiamento climatico e si impegni a mantenere l’aumento delle temperature nei limiti dichiarati negli Accordi di Parigi, promuova società il cui capitale umano venga sviluppato con forza e coraggio.

Afghanistan. Foto: WFP/Alessio Romenzi



Ѐ finito il tempo dei tentennamenti. La posta in gioco è, stavolta, ancora più alta del solito. Non possiamo permetterci di perderla. Il WFP sa cosa fare, come farlo e quanto costerebbe: per salvare vite e costruire la resilienza per 137 milioni di persone, quest’anno, il WFP ha bisogno di 18,9 miliardi di dollari. Contiamo sulla responsabilità, la generosità e l’impegno di tutti i nostri donatori. Un mondo a Fame Zero è ancora possibile. Basta volerlo.

Herat, Afghanistan. Foto: WFP

