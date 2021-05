la-lotteria-degli-scontrini-aumenta-i-premi-settimanali

Un “tesoretto” di oltre 11 milioni di euro permetterà di assegnare 50 premi aggiuntivi ogni settimana fra esercenti e acquirenti

Scontrino della spesa Foto di Steve Buissinne da Pixabay

La lotteria degli scontrini scopre un “tesoretto” di quasi una dozzina di milioni di euro per aumentare il numero dei premi delle estrazioni settimanali, il cui prossimo appuntamento è previsto per giovedì 10 giugno. La sorpresa, che interesserà in primis i cittadini che hanno scaricato il codice lotteria per partecipare, è stata comunicata da Agenzia delle entrate e Agenzia dogane e monopoli in una determinazione interdirettoriale. “L’ammontare complessivo degli ulteriori premi è pari a 11,1 milioni di euro”, da assegnare regolarmente ogni giovedì, fino al 7 gennaio.

Saranno così in palio “25 premi settimanali aggiuntivi, pari a 10mila euro cadauno per gli acquirenti” e altrettanti premi “pari a 2mila euro cadauno per gli esercenti”, scrivono i direttori delle due agenzie. La somma è di 300mila euro distribuiti in 50 premi aggiuntivi a quelli già previsti finora dalla determinazione del 29 gennaio (articolo 1 comma l): 15 assegni da 25mila euro per chi compra e altrettanti da 5mila euro per gli esercenti.

Lo slot aggiuntivo vale nel complesso 9,3 milioni di euro, ma non è tutto perché l’aggiornamento prevede anche maxi premi in occasione di Ferragosto e Capodanno per ulteriori 1,8 milioni. Le estrazioni del 12 agosto e del 30 dicembre assegneranno cinque maxi premi di 150mila euro per ciascun cliente vincitore e altrettanti riconoscimenti da 30mila euro per il rispettivo venditore. Anche in questi casi le vincite dovranno essere reclamate entro 90 giorni di distanza dalla ricezione della comunicazione di vincita. Quelli non riscossi prenderanno la strada dell’Erario.

La normativa di riferimento stabilisce in 45 milioni di euro il budget complessivo annuale massimo disponibile per gli emolumenti della lotteria. Tuttavia, “a seguito delle effettive tempistiche di avvio della lotteria e delle estrazioni mensili e settimanali, i premi attualmente attribuibili per l’anno 2021 si limitano a un ammontare complessivo pari a 33,1 milioni di euro”, rendendo “disponibili, pertanto, risorse per un ammontare pari a circa 12 milioni di euro”, osservano le Agenzie. Da qui la decisione di usare gli oltre 11,1 milioni così calcolati, resisi disponibili per l’attribuzione degli ulteriori premi settimanali.

La lotteria degli scontrini sarebbe dovuta partire l’1 gennaio scorso. Tuttavia, il decreto Milleproproghe ha differito il debutto di un altro mese. La prima estrazione mensile utile si è così tenuta l’11 marzo scorso, in riferimento agli acquisti di febbraio. L’ultimo appuntamento è stato quello del 13 maggio.