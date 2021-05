la-luce-che-nasce-dal-niente

Si racconta che Diogene di Sinope, il filosofo dell’Antica Grecia che 2.300 anni fa viveva in una botte e che disse ad Alessandro Magno – giunto da molto lontano per conoscerlo – di spostarsi perché gli faceva ombra, utilizzasse una lanterna per illuminare metaforicamente la ricerca delle virtù dell’essere umano. Nel suo imperturbabile cammino, Diogene cercava l’uomo che vive secondo la sua più autentica natura, e che andando oltre le esteriorità, le convenzioni o le regole imposte dalla società riesce a ritrovare la purezza, unica sorgente di felicità personale.

Flos, In Vitro Ceiling, ph Tommaso Sartori

Dall’aspetto purissimo e dalle geometrie asettiche, la famiglia di luci per outdoor In Vitro sembra essere stata concepita con un approccio quasi filosofico. Creata dall’architetto e designer francese Philippe Starck, è composta da una serie di lanterne in vetro soffiato costituite da una struttura in alluminio all’interno della quale è incastonata una capsula di vetro trasparente. La collezione comprende una varietà di apparecchi da illuminazione ad alta prestazione per installazione a terra e a parete, luci da soffitto e sospensioni, tutte ideate espressamente per un uso esterno. Il loro allure irreale le proietta oltre le esteriorità e le convenzioni, perché il design della collezione indaga nuovi concetti di estetica, prediligendo forme semplici e senza tempo che si richiamano alla tradizione ma sono frutto di processi produttivi ipertecnologici.

Flos, In Vitro Wall, ph Tommaso Sartori

Il concept, infatti, si basa sull’idea che il globo di vetro che tradizionalmente protegge le lampadine, reso superfluo dalla tecnologia dei circuiti LED, possa ora diventare parte integrante della lampada stessa. Il risultato è particolarmente leggero e poetico: pensata per integrarsi con discrezione nei contesti immersivi dei giardini e dialogare con materiali naturali come le pietre che rivestono logge e terrazzi, la famiglia di lampade In Vitro punta su essenzialità e purezza estetica per illuminare con un tocco diafano gli ambienti outdoor emanando un fascio di luce caldo e ricco di atmosfera.

Flos, In Vitro Unplugged, ph Tommaso Sartori

La nuova lanterna In Vitro Unplugged rappresenta l’upgrade 2021 della famiglia In Vitro. Progettata per gli ambienti esterni ma wireless e ricaricabile, è ideale anche per l’ulitizzo indoor: è facilmente trasportabile grazie alla sua leggerezza e all’impugnatura in silicone colorato. In Vitro Unplugged riprende il concetto classico della lanterna “mobile”, trasformandola in un oggetto ultramoderno e altamente tecnologico, ma anche enigmatico, come spiega lo stesso Philippe Starck: “C’è una sorta di paradosso, di mistero intorno a In Vitro Unplugged, qualcosa di magico. È vuota dentro, eppure la luce, una delle più potenti forme di energia, nasce proprio da questo niente. È la combinazione unica e senza tempo tra un’eleganza discreta e la più alta tecnologia. Da sempre, in effetti, la lampadina è protetta da un globo di vetro. Oggi questo scompare a vantaggio della luce. È al tempo stesso l’idea poetica e surreale della luce architetturale dematerializzata e il ricordo dello spazio occupato dalla luce”. La lanterna, infatti, nasconde all’interno della testa in alluminio un disco luminoso, una fonte a LED ultrapiatta e circolare la cui luce viene catturata e diffusa da una capsula vuota, in vetro borosilicato a tenuta stagna, che appare come un magico volume di luce. Questo tipo di vetro (utilizzato, tra l’altro, anche per le lenti dei telescopi spaziali), non perde trasparenza né lucentezza, resiste al calore, agli sbalzi di temperatura e agli agenti atmosferici, ha un basso coefficiente di dilatazione e – non essendo poroso – è inattaccabile dai batteri.

Flos, In Vitro Bollard, ph Tommaso Sartori

La tecnologia ottica Edge Lighting garantisce una perfetta uniformità della luce. Offrendo tre livelli di intensità, può essere posizionata su un mobile o sul pavimento. Grazie alla sua bellezza senza tempo, alla durevolezza progettuale e alla facilità di spostamento, In Vitro Unplugged trova una perfetta applicazione sia nei progetti residenziali privati sia nei settori contract, come l’hôtellerie. La lanterna, inoltre, presenta qualità rare per un prodotto ricaricabile da esterni: l’elevato grado di tenuta stagna, la discreta eleganza e l’emissione di una luce morbida e omogenea, rispettosa sia delle persone sia dell’ambiente naturale. In Vitro Unplugged è un prodotto outdoor dal valore altamente decorativo e allo stesso tempo tecnologicamente avanzato. Riesce a mantenere la poesia senza tempo di un oggetto misterioso e magico, ma dalle caratteristiche high-tech. Declinata in una scelta di nuances insolite e raffinate (nero, bianco, antracite, deep brown, forest green, pale green e terracotta), In Vitro Unplugged è la luce che ti segue, per illuminare la tua personale ricerca della felicità.