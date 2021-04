la-macchina-per-fare-il-latte-vegetale-in-casa

L’azienda americana Numilk ha lanciato una campagna di crowdfunding per finanziare un dispositivo che permette di produrre a casa bevande a base di mandorle, soia, avena… A meno di un mese dal termine, è stato già raggiunto il doppio dell’obiettivo prefissato

Se mungere ogni mattina una mucca per ottenere una tazza di latte fresco è decisamente poco pratico, spillare latte vegetale nella propria cucina potrebbe essere presto una realtà. Negli Stati Uniti l’azienda Numilk ha lanciato una campagna di crowdfunding su Kickstarter per raccogliere fondi per la produzione di una macchina domestica per creare bevande vegetali (a base di soia, mandorle, avena e così via).

Il progetto si chiama Numilk Home e, spiega The Spoon, è la versione casalinga dei chioschi Numilk che si trovano già nei negozi di alimentari di New York, New Jersey e Connecticut. In questo caso si tratta di un grande distributore (tipo quelli per l’acqua o per il latte vaccino) da cui gli utenti spillano le bevande veg usando apposite bottiglie che vengono riutilizzate, evitando sprechi di plastica.

Il dispositivo dovrebbe avere lo stesso funzionamento, miscelando l’acqua con gli ingredienti (biologici, vegani, senza ogm) contenuti in speciali sacchettini, da comprare sempre da Numilk. Le bottiglie che si agganciano all’elettrodomestico hanno un sistema emulsionante sul fondo che permette di ottenere, in poco tempo, la bevanda che si desidera, che andrà poi conservata in frigorifero.

Il crowdfunding sta andando bene e, a 24 giorni dal termine, ha già raccolto il doppio dell’obiettivo prefissato (mentre scriviamo sono stati superati i 176mila euro). Chi vuole scommettere sul progetto può investire 199 euro: se tutto andrà in porto e Numilk Home diventerà una realtà, ad agosto 2022 potrebbe ricevere a casa la macchina per creare il latte vegetariano con quattro bustine di ingredienti.