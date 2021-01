La madre di Belen Rodriguez da giovane: è uguale alla figlia

Belen Rodriguez rifatta? La showgirl argentina smentisce tutti postando una foto della madre: sono due gocce d’acqua.

Da diversi anni a questa parte Belen Rodriguez è la donna del mondo dello spettacolo più amata e desiderata dagli italiani. Parte di questo successo, è inutile negarlo, è dovuto alla sua straordinaria bellezza. Proprio il fascino è l’elemento che le ha aperto le porte del mondo della moda ed anche quella per il cuore di milioni di italiani. Non è un caso se il suo profilo Instagram è quello più seguito (oltre 9 milioni di follower) e se i fan aumentano ad ogni post che l’argentina pubblica.

Nel corso del tempo i follower hanno imparato ad apprezzare Belen non solo per la sua fisicità prorompente, ma anche per la sua innegabile simpatia e per l’autoironia che ha dimostrato di avere. La notorietà, però, non è solo onori, comporta anche degli oneri. Sono moltissimi infatti i suoi detrattori: da chi l’accusa di essere famosa solo perché mette in mostra il lato b a chi l’accusa di essere totalmente rifatta e dunque che la sua bellezza non è merito di madre natura ma del bisturi.

Belen Rodriguez rifatta? La foto di mamma Veronica zittisce i detrattori

Belen Rodriguez non ha mai negato di essere favorevole alla chirurgia estetica e non ha nemmeno negato di aver fatto ricorso ad un intervento per maggiorare la dimensione del suo seno. Secondo i detrattori, però, la modella argentina avrebbe fatto ricorso al bisturi anche per ritoccare il lato b e per sistemare labbra e zigomi. Lei ha sempre negato di averlo fatto, sostenendo che le labbra carnose e gli zigomi alti sono un dono di mamma Veronica.

Che questa risposta alle male lingue non sia una falsità per coprire eventuali interventi lo dimostra uno degli ultimi post pubblicati dalla modella argentina. Nella foto allegata alla pubblicazione, infatti, si vede Veronica Cozzani da giovane e la somiglianza con la figlia è davvero impressionante. La mamma di Belen ha gli stessi zigomi e le stesse labbra della figlia, dimostrazione evidente che non c’è stato bisogno di un intervento per ottenere la straordinaria bellezza che la maggior parte del mondo le riconosce.

