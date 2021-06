La madre di Giulia Stabile: “Non la vediamo più, sempre in giro per lavoro e con Sangiovanni”

Il successo che ha travolto Giulia Stabile è stato a dir poco travolgente, la ballerina 19enne dopo la vittoria ad Amici20 ha cambiato le sue abitudini ed è ormai sempre in giro per questioni di lavoro. A risentire di questo rapporto sarebbe innanzitutto la madre della giovane protagonista del talent, infatti, in un’intervista rilasciata a DiPiù Tv, Susi Castaner ha rivelato di essere dispiaciuta di questo allontanamento, ma contenta per il successo ottenuto dalla figlia.

Le parole della mamma di Giulia Stabile

Come ogni madre apprensiva e legata alla sua “bambina” anche Susi Castaner ha dimostrato già in passato di avere un legame speciale con la sua Giulia, ricambiato in tutto e per tutto dalla ragazza che aveva dichiarato di voler trascorrere del tempo con i genitori una volta finito il talent, dopo essere stata lontana da casa per ben sei mesi. Gli impegni, però, sono raddoppiati, tanto che adesso è quasi difficile starle dietro:

Io e mio marito non la vediamo praticamente più, è sempre impegnata, poverina. La devo chiamare io, altrimenti non la sentirei nemmeno una volta. Le devo mandare i messaggi tanto è diventato difficile sentirla. Non si ricorda quasi di avere un telefono per sentire la sua mamma e il suo papà. Però penso che sia normale, sta crescendo: non sono arrabbiata. Per me la cosa più importante è che Giulia sia felice. E adesso so che lo è. Ma quando non la sento come mamma mi preoccupo. La giustifico perché è innamoratissima ma è sempre in giro con Sangiovanni per lavoro.

L’amore con Sangiovanni

Ovviamente tra i motivi che la tengono lontana da casa c’è anche la sua storia con Sangiovanni. I due sono ormai inseparabili e tra uno shooting e un’ospitata in tv, sono sempre in giro, tanto che nemmeno i rispettivi genitori hanno avuto modo di stringere un rapporto con il talentuoso fidanzato: “Ci piacerebbe stare più con loro e frequentarli come coppia, ma arriverà anche quel momento, ne sono certa. Adesso ci sta più a cuore che Giulia e Sangiovanni stiano vivendo un periodo di reciproca serenità”. A dire il vero, però, sembra proprio che Giulia non abbia accettato di buon grado le dichiarazioni fatte dalla mamma e ha quindi smentito quanto rivelato al settimanale.