La maglietta Intimissimi di Chiara Ferragni diventerà il must di questo inverno. Perfetta su tutto, va a ruba

Di Chiara Ferragni si può dire di tutto e di più ma una cosa è certa: tutto quello che indossa fa tendenza. Oggi a far impazzire le sue follower è una magliettina low cost che diventerà un vero must have per l’inverno 2021/2022. E’ raro vedere l’imprenditrice digitale indossare capi accessibili a tutte noi. Solitamente i suoi outfit sono sempre super costosi. Una scelta completamente diversa da quella dell’altra icona di stile, Kate Middleton. La futura regina d’Inghilterra cerca di sensibilizzare sul tema del consumismo, riciclando spesso i suoi vestiti e sfoggiando molti abiti low cost.

La regina delle influencer, al contrario, sembra non conoscere la parola riciclo. Il suo armadio è strapieno di abiti e accessori di tutti i tipi, il suo collo e le sue orecchie sembrano una gioielleria portatile. Chiara Ferragni non è solo la regina delle influencer ma anche e soprattutto la regina dello spreco. Dobbiamo ringraziare il suo lavoro se qualche volta la vediamo indossare qualcosa che possa essere acquistabile anche da noi, comuni mortali. La donna è ambasciatrice di moltissimi brand, alcuni tra questi più economici. Facilmente da copiare, in particolare, sono i suoi stili by Intimissimi. ( continua dopo la foto)

Come la maglietta di cui parliamo in questo articolo. Sarà lei la regina del prossimo inverno. Si tratta di una maglia a maniche lunghe e scollo a U che fa parte della nuova collezione Seta Lana di Intimissimi. Il marchio presenta un’ampia selezione di maglieria dello stesso materiale pregiato. Quest’anno si nota subito il tema della trasparenza. Guardando lo scatto pubblicato da Chiara Ferragni si nota subito il reggiseno tono su tono, in un vedo e non vedo molto interessante. Una velata sensualità che si sposa bene con le cartoline invernali in montagna o tra i famosissimi mercatini di città.

Immancabile, ad accompagnare il post pubblicato da Chiara Ferragni, l’invito ai suoi follower di seguirla in un incontro con la famosa marca: “Per i miei followers che parlano italiano, martedì 9 alle 19.00 ci sarà una diretta sul profilo IG di Intimissimi un incontro live in cui insieme a delle special guests parleremo di temi come l’imparare ad accettare il proprio corpo e il self love, non perdetevelo”. Si, perché c’è un’altra cosa da aggiungere sull’imprenditrice digitale che è decisamente diventata orgoglio italiano. Per quanto tutta la sua vita suggerisca il contrario, la donna si sforza di trasmettere messaggi giusti e positivi.

Il mondo sponsorizzato da Chiara Ferragni è ricco di brillantini e paillettes. Lei vive nella sua splendida casa, con il suo splendido fisico e il suo armadio da capogiro, la sua splendida famiglia e i suoi splendidi amici. E’ tutto decisamente troppo splendido. Ma la donna ha imparato a comprendere l’influenza che le sue parole hanno e si sforza davvero di affrontare temi importanti e cercare di aiutare le sue followers ad affrontare meglio la vita. Chiara è un grande esempio di positività, un esempio di quanto credere in se stessi sia importante per il raggiungimento del successo e per questo la ringrazieremo sempre.

