la-maglietta-zte-con-il-5g-incorporato

Una t-shirt salvavita che monitora in tempo reale i parametri medici e li comunica in caso di emergenza

(Foto: Zte)

Al Mwc 2021 in corso a Barcellona è stata presentata una maglietta speciale che può letteralmente salvare la vita in caso di emergenza, visto che è dotata di sensori per monitorare parametri fisici e modulo 5G per essere sempre connessa ad alta velocità e bassa latenza.

Frutto di un accordo tra il colosso cinese Zte e il gruppo italiano AccYouRate specializzato sulle tecnologie dei dispositivi indossabili, questa tshirt 5G è stata progettata per raccogliere in modo costante diversi importanti parametri biovitali e trasmetterli a centri di controllo sanitari. Nello specifico, può fungere da elettrocardiogramma, può rilevare e analizzare il respiro e i componenti rilasciati dal sudore, lo sforzo muscolare e – naturalmente – la temperatura corporea. Inoltre, a bordo si trovano anche accelerometro e sensori di umidità e di posizione.

I sensori polimerici sono nascosti all’interno del tessuto della maglietta che si può considerare come una sorta di seconda pelle sensibile: i dati raccolti vengono convertiti in digitale a una piccolissima centralina incorporata nel logo sul petto, che si poggia a un modulo 5G altrettanto miniaturizzato per la trasmissione dei dati a un’unità remota in grado di interpretare le informazioni.

L’obiettivo è quello di realizzare un tessuto con componenti e microchip integrati che possa essere utilizzato con una certa libertà per vari capi di abbigliamento come pantaloni, cappelli, guanti, solette per scarpe, mascherine protettive e così via. Come dimostrato da un gadget di largo consumo come Apple Watch, c’è molta attenzione da parte del pubblico agli indossabili che possono monitorare lo stato di salute e agire tempestivamente in caso di emergenza.

Il 5G, in questo senso, è il migliore alleato non tanto per la maggiore velocità quanto per la bassa latenza che consente una comunicazione con un lag pressoché nullo tra l’invio dei dati e la ricezione, come dimostrato da recenti esperimenti di telemedicina.