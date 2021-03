la-mamma-di-fabrizio-corona-risponde-alla-lettera-di-adriano-celentano

Gabriella Privitera risponde via social alla lettera che Adriano Celentano ha indirizzato a Fabrizio Corona. La donna deve avere particolarmente apprezzato le parole di conforto del cantautore, che poche ore prima via Instagram aveva espresso il suo giudizio sulla questione Corona, mostrando tutto il suo supporto alla famiglia. Parole di comprensione, nonostante tutto, per l’ex paparazzo dei vip che secondo Celentano è finito nel mirino di una giustizia “ingiusta”. “Grazie Adriano. Gli angeli esistono e tu sei uno di loro…Mamma Gabriella”.

Cosa ha scritto Adriano Celentano su Fabrizio Corona

Adriano Celentano ha affidato ad una lunga lettera diramata sui social il suo sfogo per la situazione difficile che sta attraversando Fabrizio Corona. Una persona che “ha fatto tante stron*ate nella vita”, ma non tale da meritarsi una punizione che giudica spropositata: “Si danno 14 anni ad uno come te, che ha fatto sì, cose punibili dalla legge, ma non a tal punto da equiparare i tuoi madornali errori di vita a chi uccide una persona”. Il pensiero di Celentano va alla mamma Gabriella, straziata nelle immagini che hanno fatto il giro del web: “Il dolore e la disperazione di una madre che, aggrappata alla tua giacca, piangeva e ti supplicava di stare calmo.Un dolore così grande che pareva uscire dallo schermo”. Ma anche al figlio Carlos, “un bellissimo ragazzo che si trova “nel bel mezzo” di una grande decisione…che dovrà necessariamente partire da te”.

La rabbia di Gabriella Privitera

Negli ultimi giorni Gabriella Privitera è stata ospite in collegamento con diversi salotti tv per far sentire a gran voce il suo grido di protesta. Lo stesso che, tramite una petizione, ha raccolto oltre 57mila firme da parte di coloro che chiedono libertà per Fabrizio Corona. Nel frattempo l’ex re dei paparazzi prosegue il ricovero in ospedale al reparto psichiatrico del Niguarda di Milano , così come lo sciopero della fame e della sete. “Se muore mio figlio ce l’avranno sulla coscienza”, si era sfogata la madre a La Vita in Diretta. “La malattia di mio figlio c’è sempre stata, eppure i giudici non ne hanno tenuto conto”. Dopo la revoca dei domiciliari, a Corona spettano altri tre anni di carcere. Ospite da Giletti la madre aveva espresso il timore che il figlio possa togliersi la vita, dal momento che soffre di un disturbo narcisistico borderline con sindrome depressiva maggiore: “Fabrizio non è normale, non è una persona stabile”.