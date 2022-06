La manicure di Chiara Ferragni è il top per l’Estate, Tutte pazze per questo colore di smalto. Fatela così

Chiara Ferragni è stata, come sempre, la reginetta delle settimane della moda e ci ha lasciato senza parole con i suoi look, che diventeranno sicuramente i più copiati per la prossima primavera. In questo articolo vedremo come copiare lo stile che la donna ha deciso di adottare durante questa tarda primavera. E’ lei la più grande e ricca influencer al mondo. Orgoglio italiano, la bella biondina detta legge anche in America, o in Cina. Insomma, i suoi gusti diventano legge. E riesce ad accontentare tutte noi, con capi d’alta moda, gioielli abbordabili, ma anche occhiali da sole e collanine o cavigliere per il mare.

Adesso detta la legge anche per quello che riguarda lo smalto da indossare. Anche Chiara Ferragni, infatti, ha ceduto all’irresistibile chiamata delle manicure super colorate o con strani disegnini. Condivide spesso le nuove scelte fatte sulle unghie e trasmette messaggi tramite i colori. Ma adesso ha deciso di tornare su un dettaglio più classico. L’imprenditrice digitale ha messo in pausa gli smalti accesi e i disegnini simpatici ed è tornata sul più semplice ma sempre alla moda rosso scuro. L’esperta ci spiega che c’è una bella differenza tra il rosso acceso e il dark red, ecco quale.

A parlare è Emanuela Mattiuzzi, esperta di cromoterapia: “A differenza del tradizionale rosso fuoco, luminoso, diretto e caldo, il dark red comunica una sensualità più intrigante e meno decifrabile. Questa tonalità di rosso, detta anche rosso carminio o rosso scarlatto, è sinonimo di passione, determinazione, sicurezza in se stesse.” Qualità che Chiara Ferragni ha sempre mostrato di avere. La donna non si ferma mai: tra un impegno di lavoro, una riunione nella sua azienda, un book fotografico, i figli, la creazione di nuovi prodotti, sembra essere veramente instancabile.

Non solo le sue qualità, la scelta dello smalto rosso scarlatto svela anche qualcosa del suo rapporto d’amore: “Legata all’archetipo degli amanti, si esprime nel concetto di amore assoluto” termina l’esperta di cromoterapia. Un amore come quello che lega Chiara Ferragni e Fedez, che sembrano uniti più che mai. La paura per il tumore maligno che lui ha dovuto affrontare è momentaneamente passata, l’operazione è andata per il meglio ed è rimasta solo una grande cicatrice a ricordare loro la paura, il dolore e lo sconforto. Ma adesso per i Ferragnez è tempo di mare e vacanze e divertimento.

Uniti più che mai, sembra che Fedez abbia dedicato proprio a sua moglie e ai suoi figli la nuova canzone. “La vita senza amore non mi farà mai bene perchè non so dirti di no quando vivo solo per noi” recita La dolce vita, singolo che promette di diventare la nuova hit dell’estate 2022. Il cantante pubblica spesso tratti della musica ad accompagnare momenti di tenerezza vissuti insieme a Chiara Ferragni prima dell’operazione. Una tenerezza che arriva al cuore di tutti i loro follower, perennemente in aumento. Ma ecco dove trovare smalti simili a quelli di Chiara Ferragni, che lo ha abbinato a un rossetto della stessa tonalità.

3 smalti dark red per l’Estate 2022

SMALTO PROFUMATO EFFETTO GEL SEDUCENTE, SPARKLING EDITION, COLORE BORDEAUX PARTY Pupadouglas 10,99 €

SMALTO UNGHIE 60 SECONDS SUPER SHINE,ASCIUGATURA RAPIDA E LUNGA DURATA, COLORE RAPID RUBY Rimmel Londonamazon 1,85 €

LASTING GEL EFFECT COLORE BRICK RED, SMALTO DAL DOPPIO EFFETTO PLUMPING E GEL BRILLANTE Astradouglas 3,50 €

L’articolo La manicure di Chiara Ferragni è il top per l’Estate, Tutte pazze per questo colore di smalto. Fatela così proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.