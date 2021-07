la-mappa-dei-luoghi-migliori-per-osservare-le-stelle

L’inquinamento luminoso è una delle più grandi quanto trascurate piaghe astronomiche e culturali dei nostri tempi. Sulla terraferma sono pochissimi i luoghi nel mondo in cui è possibile ammirare ancora il cielo notturno nella sua integrità. Secondo il World atlas of artificial night sky brightness pubblicato nel 2016, circa l’80% della popolazione mondiale non ha accesso a un vero e proprio cielo notturno. In Europa e negli Stati Uniti questa percentuale raggiunge il 99%, con piccolissime eccezioni in Norvegia, Svezia e Austria.

Un problema dalle molte sfaccettature



L’inquinamento luminoso non è un problema per soli appassionati di astronomia, ma una minaccia interdisciplinare. È un problema ambientale, perché è di disturbo per gli ecosistemi e per la flora e la fauna notturna. È un problema medico, perché disturba i cicli di sonno e veglia. È un problema energetico perché ogni luce che illumina quando non serve o più di quanto serve è uno spreco di energia. Ma l’inquinamento luminoso è anche una privazione drammatica di una parte essenziale di noi stessi, della nostra storia e della nostra cultura: da sempre amiamo il cielo notturno e ci ispiriamo alla sua bellezza nell’arte, nella musica, nella letteratura e nella religione. Ma senza l’oscurità, questa “musa” viene a mancare.

Ed è forse proprio per questo che sempre più spesso si sente la necessità di fare quello che viene chiamato “turismo astronomico”, un modo per riscoprire quel contatto con il cielo notturno di cui ci siamo privati ma a cui non riusciamo a rinunciare. Per scegliere dove farlo, viene in aiuto uno strumento online, la light pollution map, una mappa interattiva costruita a partire dai dati satellitari sulla luminosità del cielo. Un dato numerico che permette di quantificare facilmente il problema, e che viene riportato dalla mappa per ogni punto del globo, è lo Sky quality meter (Sqm), un valore che indica la luminosità diffusa per area di cielo. Più questo valore è alto, più il cielo è buio.

I luoghi migliori per osservare il cielo notturno in Italia

Dalla mappa salta subito all’occhio che in Italia non ci sono luoghi del tutto privi di inquinamento luminoso. Per quanto si pensi che il cielo sia buio, non lo è mai come sarebbe in assenza di fonti di luce artificiali. Però è indubbio che alcuni luoghi siano migliori e altri peggiori da questo punto di vista. Nelle aree delle grandi città (Roma, Milano, Napoli) e dell’intera pianura padana le stelle visibili di notte si contano letteralmente su una mano, ma ci sono alcuni luoghi in cui la situazione è decisamente migliore e che ancora permettono di osservare il cielo notturno e la Via Lattea.

Il primato di pulizia del cielo spetta alle piccole isole. Alicudi e Filicudi, nelle Eolie, e Montecristo, nell’Arcipelago toscano, sono i luoghi in cui l’inquinamento luminoso è più basso. Anche nell’entroterra sardo ci sono ampie aree in cui il cielo si mantiene ancora piuttosto oscuro. Spostandosi sulla penisola i luoghi migliori da cui osservare il cielo sono nella Maremma toscana e in alcune zone dell’arco alpino, al confine tra Alto-Adige e Austria e tra Piemonte e Francia.

E nel mondo?



Allargando l’orizzonte al mondo intero, le possibilità di trovare cieli bui aumentano. La regola è semplice: meno un’area è popolata, migliore è il cielo notturno. Per questo i luoghi più indicati si trovano nei deserti e nelle regioni più estreme, dove i centri abitati sono pochi. Per esempio nell’entroterra australiano, in molte zone dell’Africa e del Sudamerica, in Groenlandia e in Alaska. In Asia si salvano le aree del deserto del Gobi e del Tibet, la Mongolia e gran parte della Siberia. L’International Dark Sky Association, un’organizzazione statunitense senza fini di lucro che si dedica alla protezione dell’ambiente notturno, certifica come Dark Sky Places i luoghi del mondo in cui il cielo è migliore e in cui è forte la volontà di mantenerlo tale. Nel 2020 sono circa 130 i luoghi certificati in questo modo. In Italia qualcosa di simile lo fa Astronomitaly, un progetto per lo sviluppo astroturistico che, tra le altre cose, offre la certificazione I cieli più belli d’Italia.

Una soluzione al problema dell’inquinamento luminoso

Illuminiamo quando non serve, troppo e male. E ogni anno facciamo sempre peggio, con un pauroso tasso di crescita del 2,2% annuo. Come se ciò non bastasse, le luci a led, nonostante siano preziose alleate nel risparmio energetico, sono spesso fredde ed emettono a frequenze luminose più dannose per l’inquinamento rispetto alla vecchia illuminazione al sodio. D’altra parte, non è solo la potenza delle singole luci il nodo centrale della questione, ma anche il numero totale di lampadine che accendiamo. Per abbattere l’inquinamento luminoso occorre quindi ridurre non solo la potenza delle illuminazioni pubbliche e private, ma anche imporre dei limiti sulla luminosità totale e sulle frequenze da utilizzare, scegliendo di illuminare solo quando e dove è veramente necessario. Ma per farlo, serve la consapevolezza del problema e la volontà politica di risolverlo.

