La mappa dei paesi più a rischio di cambiamenti climatici e inquinamento

I paesi poveri come sempre sono i più soggetti a minacce globali, per la salute e per l’ambiente. Un nuovo studio dell’università di Notre Dame negli Stati Uniti fotografa la situazione complessiva e locale dei cambiamenti climatici e dell’inquinamento tossico e fornisce tre mappe dettagliate delle nazioni maggiormente colpite da queste minacce. In questo caso la ricerca, pubblicata su Plos One, presenta un mappamondo diviso per colori sulla base dell’intensità di ciascun problema. Come si osserva dalle immagini, le regioni più colpite si trovano in Africa e nell’Asia sud-orientale e sono anche quelle che in futuro avranno un ruolo sempre più centrale nel determinare l’impatto umano sul clima e sull’inquinamento.

Una mappa per l’inquinamento tossico

Per ottenere queste mappe i ricercatori hanno raccolto e rielaborato le informazioni di 3 vasti database, noti e spesso utilizzati, contenenti i dati di 176 paesi a partire dal 2018. La ricerca ha indagato la presenza e la diffusione di inquinamento nocivo per la salute, ovvero di fonti di acqua, aria e terreni contaminati e contenenti inquinanti dannosi. Sono esclusi in questo parametro i gas serra, come la CO 2, che fanno parte dell’inquinamento non tossico. I dati provengono dal Notre Dame Global Adaptation Index, dallo Yale Environmental Performance Index e dalla Global Alliance on Health and Pollution. In alto abbiamo riportato la mappa dei paesi più colpiti dall’inquinamento tossico, mentre qui sotto quella delle nazioni dove il rischio di cambiamenti climatici è maggiore.

Come si può osservare, cambiamenti climatici e inquinamento vanno a braccetto: i paesi dove gli effetti sul clima sono maggiori sono anche più a rischio di contaminazioni nocive per la salute. Questo include rifiuti industriali, come metalli pesanti tossici provenienti da miniere, prodotti chimici, liquami e particolato prodotto dalle centrali elettriche.

I paesi che possono trarre più vantaggi

C’è poi un’altra mappa altrettanto importante, che combina i dati precedenti con un’altra misura. I ricercatori hanno infatti stimato, sulla base delle informazioni a disposizione, la capacità dei paesi più attaccati di cambiare le cose e di ottenere dei benefici, intraprendendo azioni per contrastare e ridurre i cambiamenti climatici e l’inquinamento. La nuova mappa, dunque, rappresenta con immagini e colori questa capacità. L’Europa e l’Italia, in generale non fra le regioni più intaccate (ma comunque colpite da questi problemi), non sono determinanti.



Cina e India: due potenze che possono fare molto

I 10 paesi che possono fare di più e trarre maggiori benefici dalla mitigazione dei cambiamenti climatici e dal calo dell’inquinamento sono, nell’ordine: Singapore, Rwanda, Cina, India, Isole Salomone, Bhutan, Botswana, Georgia, Corea del Sud e Thailandia. Alla fine della classifica ci sono invece: Guinea Equatoriale, Iraq, Giordania, Libano, Repubblica Centrafricana, Turkmenistan, Algeria, Eritrea, Venezuela e Libia. “Due dei paesi nella top five della classifica e della misura denominata Target – scrivono gli autori nello studio -, ossia la Cina e l’India, sono sostanzialmente sviluppate economicamente e detengono un potere geopolitico di primo piano. Sono i paesi più grandi del mondo, rappresentando insieme più di 2,5 miliardi di persone”.

In questi paesi i decessi per inquinamento sono elevati: in Cina rappresentano la 13esima causa di morte e in India la quinta. Nonostante i dati poco favorevoli, questi stati sono anche quelli che potrebbero avere più benefici nel cambiare rotta. Negli ultimi anni, per esempio, si è registrata una forte riduzione delle polveri sottili Pm 2.5 in Cina, pari al 40% dal 2013 al 2017, associata a un calo delle malattie respiratorie e dei decessi per patologie cardiovascolari, entrambe fortemente associate all’inquinamento tossico.

