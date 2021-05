la-“medtronic”-ottiene-la-marcatura-ce-per-il-sensore-“guardian-4″-e-la-penna-intelligente-per-insulina-“inpen”.

Il nuovo sensore che non richiede la necessità di pungersi il dito1 e può essere utilizzato sia integrato con il sistema MiniMed™ 780G che abbinato alla penna intelligente InPen.

Medtronic plc (NYSE: MDT), leader mondiale nella tecnologia medica, ha annunciato oggi l’ottenimento della marcatura CE (Conformité Européenne) per le funzionalità estese della sua penna intelligente per insulina InPen ™2 per iniezioni multiple giornaliere (MDI). L’azienda ha anche ottenuto la marcatura CE per il suo sensore Guardian ™ 4, che non richiede di pungersi al dito1 per la calibrazione o per prendere decisioni terapeutiche sul trattamento del diabete. La marcatura CE consente a questo sensore di nuova generazione di essere utilizzato in integrazione sia con il microinfusore per insulina MiniMed ™ 780G, che con InPen™ e, ancora, di essere utilizzato in maniera autonoma per il monitoraggio in continuo del glucosio (CGM) con il sistema standalone Guardian™ 4 System. Queste ultime innovazioni saranno disponibili sul mercato europeo dall’ autunno.

“Auspichiamo di poter mettere a disposizione dei pazienti diverse opzioni terapeutiche per gestire il diabete, perché siamo consapevoli che le loro esigenze possono variare notevolmente”, ha affermato il Prof. Goran Petrovski, MD, MSc, Ph.D., diabetologo – Unità di endocrinologia, Sidra Medicine, Doha, Qatar. “Vivere con il diabete è una sfida e queste innovazioni consentono di ridurre l’intervento che i pazienti fanno ogni giorno per mantenersi in salute”.

InPen™ è la prima e unica penna intelligente per insulina approvata in Europa che è integrata con il sistema di monitoraggio continuo del glucosio in tempo reale4 tramite una comoda app per smartphone. Il sistema intelligente per la terapia MDI registra automaticamente le dosi di insulina, ne tiene traccia e consiglia le dosi per i pasti e per le correzioni sulla base di un calcolatore di boli.

La combinazione di InPen™ con il sistema CGM Guardian™ 4, potrà fornire letture e avvisi sui livelli di glucosio in tempo reale correlate alle informazioni sulle dosi di insulina, mettendo a disposizione dei pazienti tutto ciò di cui hanno bisogno per gestire il diabete attraverso un unico strumento. Anziché passare da un’app all’altra, i pazienti avranno la possibilità, con un’unica visualizzazione, di accedere a tutte le informazioni in tempo reale, rendendo così più facile quantificare il dosaggio di insulina per gestire i propri livelli di glucosio. Le informazioni sulle dosi di insulina abbinate ai report dell’andamento del glucosio potranno essere facilmente condivise con i professionisti sanitari.

Per coloro che preferiscono l’erogazione automatica di insulina tramite un microinfusore, il sistema MiniMed™ 780G con sensore Guardian™ 4 regolerà e correggerà automaticamente l’erogazione dell’insulina ogni 5 minuti senza bisogno di pungersi il dito5. L’abbinamento del sistema MiniMed™ 780G con il set di infusione Medtronic Extended, che può essere utilizzato fino a 7 giorni – un tempo doppio rispetto agli attuali set di infusione – permetterà agli utilizzatori di eseguire fino a 70 cambi set in meno all’anno6. Con queste due innovazioni, Medtronic offre l’unico sistema automatizzato che regola e corregge l’erogazione di insulina ogni 5 minuti, con un set per infusione che dura il doppio, migliorando l’esperienza di utilizzo della terapia con microinfusore.

“Sappiamo che il diabete è un’esperienza molto personale, proprio per questo intendiamo offrire soluzioni che siano in linea con le diverse esigenze dei pazienti. Ecco perché ci siamo impegnati ad espandere il nostro portafoglio di prodotti e a dare la priorità a ciò che conta: un’esperienza tecnologica user-friendly senza compromettere gli otucome clinici”, ha affermato Sean Salmon, vicepresidente esecutivo e presidente del settore Diabete presso Medtronic. “Attraverso i progressi delle nostre innovazioni intendiamo eliminare il peso delle costanti decisioni a cui il paziente è sottoposto quotidianamente per la gestione del diabete”.

Medtronic sta collaborando con la comunità globale per cambiare il modo in cui le persone gestiscono il diabete. L'azienda mira a trasformare la cura del diabete ampliando l'accesso, integrando l'assistenza e migliorando i risultati, in modo che le persone che convivono con il diabete possano godere di maggiore libertà nella gestione della terapia e migliore la propria salute.

1 Se gli avvisi glicemici e le letture del GCM non sono coerenti con i sintomi o con le attese, usare un glucometro per prendere decisioni terapeutiche.

2 Le penne intelligenti si connettono a una app per smartphone per fornire il calcolo delle dosi, ricordare di assumere la terapia e per l’integrazione con il sistema CGM.

3 Il sensore Guardian™ 4 è il nome commerciale di “Zeus”, sensore in via di sviluppo da parte di Medtronic

4 I dati possono non comparire o essere cancellati in alcune circostanze, come quando manca la connessione a internet. È sempre richiesta una glicemia capillare prima di apportare modifiche alla terapia.

5 Se gli avvisi glicemici e le letture del GCM non sono coerenti con i sintomi o con le attese, usare un glucometro per prendere decisioni terapeutiche. È necessaria una glicemia capillare al momento del primo avvio della tecnologia SmartGuard™.

6 Presuppone 122 cambi di set per quelli ad infusione standard e 52 cambi di set all’anno per quelli indossabili a infusione prolungata.