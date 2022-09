La Milanese alla napoletana, la cotoletta più golosa che c’è. Il segreto della panatura con mozzarella e pomodori, come si fa

Non è la cotoletta milanese, né quella viennese ( anche se i viennesi ce l’hanno “rubata”, la Principessa Elisabetta D’Asburgo, Sissi, se ne innamorò). Non è neanche quella palermiatana. E’ quella napoletana, più sostanziosa, più colorata, buonissima e divertente, andiamo a vedere come si cucina questa buonissima fetta di manzo fritta e colorata.

Ingredienti per 4 persone della cotoletta alla napoletana

400 gr di fettine di manzo

2 uova

200 gr di pangrattato

sale

pepe

origano

80 ml pomodori

120 gr di prosciutto

150 gr di mozzarella ( o fior di latte)

Preparazione

Ricettina semplice e gustosa cominciamo a prendere una ciotolina oppure, se proprio non l’avete o non avete voglia un piatto. Mescoliamo il pangrattato con il sale, il pepe e l’origano. Fate una mistura e mescolate bene. Prendiamo un’altra ciotola e sbattiamo le uova. Il procedimento è quello simile ad una semplice cotoletta.

Fatto questo prendiamo le nostre fette di carne e passiamole prima nell’uovo e poi nel pangrattato. Ora mettiamo l’olio nella padella e portiamolo ad una temperatura di circa 170/ 180 gradi. Caliamo una ad una le nostre fette di manzo: se la padella è grande o le fette sono piccole potete friggerle insieme, ma stando attenti a che la temperatura non scenda troppo. La temperatura è fondamentale per raggiungere la croccantezza.

Una volta abbronzata asciugate su un foglio di carta assorbente e poi disponete una teglia da forno. A questo punto ogni fetta dovrà essere coperta con un cucchiaio di pomodoro, una fettina di prosciutto e come cappello una fetta di mozzarella. Impostiamo il forno alla potenza massima e su “grill”, e facciamo cuocere per un paio di minuti, giusto il tempo di far sciogliere la mozzarella. Condite con una spolverata di pepe.

