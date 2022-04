la-mitica-pastiera-di-mamma-natalia,-il-profumo-e-il-sapore-della-pasqua-in-famiglia

Siamo giunti nella settimana Santa, a pochi giorni dalla Pasqua e non può mancare lei: protagonista indiscussa, sua maestà la PASTIERA NAPOLETANA!

La Pastiera è, senza dubbio, la protagonista indiscussa della santa Pasqua. Tante sono le variazioni della ricetta tradizionale ma qui di seguito lascio la ricetta di mamma Natalia.

Per la mitica pastiera di mamma Natalia morbida, bassa e gustosa ecco gli ingredienti per 12 porzioni:

560 gr di grano

300 gr di latte

1 cucchiaio di strutto o burro

700 gr di ricotta

500 gr di zucchero

7 uova intere

3 tuorli

1 busta di vaniglia

2 filiale di fiori d’arancio

300 gr di crema pasticciera

Versare il contenuto del barattolo di grano in un tegame aggiungendo il latte e il burro. Far bollire e mescolare finché non diventi crema. Appena si raffredda, versare in un tegame e aggiungere la ricotta, lo zucchero, le uova, i tuorli, la bustina di vaniglia, le fiale dei fiori d’arancio e la crema pasticciera.

Frullare il tutto fino a renderlo liquido.

Per la creazione della pastiera non può mancare la pasta frolla:

500 gr di farina

200 gr di zucchero

200 gr di burro

3 uova intere

una grattata di arancia

Fare l’impasto senza lavorarlo troppo, distenderlo e rivestire la teglia. Distribuire uniformemente la crema fatta prima.

Decorare con strisce di pasta frolla che, secondo una leggenda napoletana, ne sono 7 ma non c’è una vera “regola”, è più un’usanza. Le strisce rappresenterebbero i reticolati dei vicoli di Napoli.

Portare il forno a 200 gradi, mettere la pastiera e, non appena diventa bionda, aprire il forno e spegnerlo. Lasciare circa un’ ora affinché si asciughi.

Spolverare la nostra mitica pastiera con zucchero vanigliato.

