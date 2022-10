La moda sbarca su Twitch e niente sarà più come prima

La moda è da sempre legata alle evoluzioni della società, ne ricalca i cambiamenti e ha come principale obiettivo quello di soddisfare le esigenze delle persone. Un discorso valido anche, e soprattutto per quel settore che viene definito “alta moda”. È questa la base di partenza per interpretare i trend innovativi che stanno caratterizzando quest’epoca storica. Cambiamenti che non riguardano soltanto la realizzazione dei capi, la scelta dei materiali e il lancio di nuove collezioni. La moda sta cambiando anche nel modo di proporsi agli occhi degli utenti e sta iniziando a sfruttare le potenzialità offerte della nuove tecnologie e dalle nuove piattaforme. Oggi parleremo proprio di questo e capiremo come i grandi marchi si stanno rapportando a Twitch, uno dei siti di streaming più seguiti e importanti del pianeta.

Da quando è entrato nelle nostre vite, Twitch è stato protagonista di un’evoluzione davvero senza precedenti. Nato come portale per i gamer, il sito si è trasformato in un punto di riferimento per moltissime discipline, per lo sport, per la musica e, appunto, per la moda. Una piattaforma che ha dalla sua la forza dei numeri con un pubblico di milioni di spettatori che segue quotidianamente le dirette dei propri idoli.

Una platea potenzialmente sterminata che ha attirato le attenzioni di alcuni dei brand più prestigiosi. Prima casa di moda in assoluto a intuire le potenzialità del mezzo è stata Burberry che addirittura nel 2020 scelse Twitch per presentare le sue nuove collezioni. Seguì a ruota Dior che mostrò in diretta streaming i capi della collezione maschile Autunno 2021.

A nemmeno due anni di distanza da quelle due sfilate virtuali è già cambiato tutto e c’è già chi ha alzato l’asticella del marketing. È il caso di Tommy Hilfiger, protagonista di un livestream seguito da oltre 10 milioni di spettatori in cui vennero venduti circa 1300 capi della nuova collezione in meno di 2 minuti di diretta. A suo modo un record storico che fa capire come Twitch possa davvero rappresentare il futuro del fashion internazionale.

Decisamente innovativa e interessante anche la prima campagna promozionale di Amazon Fashion Europe su Twitch. In collaborazione ancora con Tommy Hilfiger e Reebok, Amazon ha organizzato un viaggio di una settimana attraverso il Vecchio Continente in cui due squadre composte da star della piattaforma e fashion insider si sono sfidate in prove a tema moda. Il tutto sfoggiando in diretta i loro outfit preferiti con capi presi direttamente dal catalogo di Amazon Fashion.

Twitch è la patria delle dirette streaming. Ma soprattutto dei podcast, uno dei mezzi di comunicazione più efficaci di quest’epoca e uno dei migliori per creare community virtuali e senso di appartenenza. E il mondo della moda è stato uno dei primi a puntare con forza sui podcast, soprattutto per parlare di temi importanti come la produzione sostenibile, il rispetto dell’ambiente e il riutilizzo di materiali di scarto per realizzare nuove collezioni. Il tutto creando un livello di intimità, interazione ed empatia difficilmente raggiungibili attraverso i canali tradizionali unidirezionali.

In questo senso hanno fatto scuola gli esempi di Gucci e Mulberry. Il marchio italiano ha infatti lanciato una serie di podcast inseriti all’interno della più ampia campagna Chime Change, volta ad approfondire i temi della sostenibilità e dell’inclusione e con lo scopo di coinvolgere le generazioni più giovani attraverso scambi e discussioni in tempo reale.

Mulberry, invece, ha promosso “Made to last”, una serie di streaming condotti da Susie Lau in cui al centro del dibattito c’era l’uso della pelle, eliminata dalla maison già da molto tempo, e tutti i materiali alternativi attualmente disponibili o in fase di studio.

Concludendo possiamo affermare che Twitch si sta rivelando preziosissimo per una ragione in particolare: quella di rendere più accessibile un settore, quello dell’alta moda, spesso considerato come fuori dalla portata della gente comune. Ed è proprio questo il motivo per cui i podcast, le dirette, le chat e le vendite promozionali in streaming potrebbero davvero rappresentare il futuro del fashion mondiale.

La moda sbarca su Twitch e niente sarà più come prima scritto su Più Donna da Adriana Costanzo.

pappa2200