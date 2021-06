la-moglie-di-dries-mertens-festeggia-i-sei-anni-di-matrimonio-dagli-spalti,-lui:-“che-donna”

“Buon anniversario di matrimonio, piccolo”. È il cartellone che mostra una moglie, innamorata e orgogliosa, che sugli spalti indossa la maglia numero 14 del Belgio. Non è un caso, perché quello è il numero di Dries Mertens e lei è Kat Kerkhofs. Ieri hanno festeggiato sei anni di matrimonio e non c’era modo migliore per farlo, con una vittoria che proietta il Belgio, i diavoli rossi, ai quarti di finale da giocare venerdì 2 luglio contro l’Italia.

Il post di Dries Mertens

Alla fine del match, che ha visto Mertens protagonista anche con Lukaku di un piccolo alterco sul campo, Dries Mertens ha pubblicato la foto di sua moglie Kat Kerkhofs: “This girl”, ha scritto, “questa donna”, “che donna”. Un amore che, non senza scossoni, adesso procede finalmente a gonfie vele.

Le liti passate tra i due

È stato un amore turbolento quello tra Dries Mertens e Kat Kerkhofs. Un amore che la città di Napoli ha accolto, ha amplificato e, per certi versi, ha anche rischiato di allontanare. Nel 2017, infatti, erano numerose le indiscrezioni che legavano il calciatore del Napoli a una bellezza locale, in un periodo in cui anche Kat Kerkhofs preferiva frequentare più la sua Olanda che l’Italia. Una napoletana aveva cercato di stregare Mertens, proprio come accadde per Edinson Cavani, però poi la crisi sono riusciti a portarsela alle spalle pochi mesi dopo, come ammesso dalla stessa Kat Kerkhofs. Nel 2019, invece, i due sono stati visti litigare in spiaggia ma – come si dice – l’amore non è bello se non è litigarello.