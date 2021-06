La moglie di Leonardo Spinazzola è Miriam Sette, le foto di famiglia con i due figli Mattia e Sofia

Leonardo Spinazzola, giocatore della Roma e difensore della Nazionale di Roberto Mancini, è sposato con Miriam Sette. Insieme sono genitori di due splendidi figli, Mattia e Sofia. Si sono conosciuti 11 anni fa grazie ad alcuni amici in comune. Da quel momento sono molto affiatati, così come dimostra il loro profilo Instagram (dove pubblicano numerosi scatti di famiglia). Spinazzola, attualmente impegnato a Euro 2020, può contare sul sostegno della moglie e dei figli che dagli spalti hanno occhi solo per lui.

Leonardo Spinazzola e il matrimonio con Miriam Sette

Legato ai valori e alla famiglia, Leonardo Spinazzola, dopo un lungo fidanzamento, si è sposato nel giorno della vigilia di Natale dello scorso anno con la fidanzata di sempre Miriam Sette. Il matrimonio è stato celebrato al palazzo comunale di Foligno, città natale del terzino. Pochi gli invitati alla cerimonia, che è stata celebrata nel rispetto delle norme anti-Covid.

Miriam e il calciatore si sono conosciuti nel 2010, grazie ad alcuni amici in comune. All’epoca Spinazzola era ancora ragazzo e stava muovendo i primi passi nel mondo del calcio. Oggi vivono a Roma e insieme coltivano le loro passioni, come quella per gli animali (hanno un labrador di nome Yago). Durante il lockdown Spinazzola in un’intervista del club sportivo in cui gioca dal 2019 ha confessato di essere un grande fruitore di serie tv su Netflix. Le sue preferite sono: La Casa di Carta (dove adora Nairobi e il Professore), Vis a Vis, Prison Break e Suits.

I figli del giocatore sono Mattia e Sofia

Spinazzola e Sette hanno due splendidi bambini, Mattia (3 anni) e Sofia (nata due mesi dopo le nozze). Come raccontato ai microfoni della Roma, la vita da genitore l’ha molto cambiato:

Prima ragionavo ancora da ragazzo, ma con l’arrivo di Mattia mi sento addosso una responsabilità diversa. Non sono mai stato un pazzo fuori dal campo, ma adesso mi sento più tranquillo e soprattutto sono più felice.

Il terzino giallorosso tra i diversi tatuaggi – oltre al simbolo dell’infinito realizzato per Miriam – ne ha uno maori per il primogenito Mattia, a cui è molto legato e che a 3 anni è già un tifoso Azzurro, come dimostrato in occasione del match di Euro 2020 tra Italia e Turchia. All’Olimpico infatti c’era proprio il figlio e la moglie di Spinazzola. Le parole spese dal difensore della Nazionale dopo l’ottima prestazione in campo hanno palesato una grande emozione per la cosa:

Questa sera era un’emozione incredibile, partita dal pullman. I tifosi ci mancavano da morire, abbiamo avuto i brividi. Abbiamo giocato veramente bene. Vedere anche mio figlio allo stadio è stata un’emozione incredibile.

Chi è Miriam Sette

Miriam Sette ha 26 anni ed è nata in provincia di Foggia a San Severo. All’età di 5 anni si è trasferita con la famiglia a Foligno, città natale di Leonardo. Miriam si è laureata in Scienze Politiche e Relazione Internazionali. Sul suo Instagram scrive con orgoglio di essere la moglie di Leonardo Spinazzola: “Mamma di Mattia, Sofia e Yago (il loro cane, ndr): insieme siamo l’inizio e la fine”. Tifosa di calcio e in particolare del marito, è anche lei molto sportiva. In passato ha frequentato per molto tempo una scuola di danza.

La carriera di Leonardo Spinazzola

in foto: Spinazzola con la maglia della Nazionale di calcio dell’Italia e con la maglia della Roma.

Leonardo Spinazzola ha 28 anni ed è nato a Foligno in provincia di Perugia. Fin da piccolo ha nutrito la sua passione per il calcio iniziando a giocare a 6 anni nella Virtus Foligno. Dal 2007 al Siena, nel 2010 è passato alla giovanile della Juventus. Nel 2011 è sbarcato nella Nazionale di calcio dell’Italia Under 19 e nel 2012 ha debuttato in serie B con l’Empoli. Nel 2014, dopo aver militato in altri club, approda finalmente in serie A con l’Atalanta. Arriva alla Roma nel 2019. Il 2017 è l’anno in cui riceve la prima chiamata per la Nazionale di calcio dell’Italia. Attualmente è uno dei 26 giocatori della Nazionale di Roberto Mancini a Euro 2020.