la-moglie-di-mike-bongiorno:-“ha-protetto-miki,-aveva-preso-la-funivia-di-stresa-prima-che-cadesse”

Ci sarebbe potuto essere Michele Bongiorno a bordo della funivia di Stresa precipitata il 23 maggio scorso. Lo racconta Daniela Zuccoli, vedova 71enne di Mike Bongiorno, ripercorrendo i minuti che hanno preceduto la tragedia costata la vita a 14 persone. “Mio figlio Miki ha preso la funivia di Stresa mezz’ora prima che precipitasse la stessa cabina sulla quale era salito. Ha raggiunto il Mottarone per fare la discesa in mountain bike. Non posso non pensare che Mike lo abbia custodito”, racconta la moglie di Bongiorno a Repubblica. Un caso di sliding doors dietro il quale la donna ritiene si celi l’intervento del marito scomparso nel 2009:

Se parlo con Mike come se fosse ancora in vita? Non proprio. Non ci sono medium, fantasmi, tavolini che ballano. Coltivo una spiritualità di tipo cattolico, credo nell’esistenza e nell’immortalità dell’anima. Mike è presente con la sua energia intorno a me. Avverto come una tensione sotto lo sterno, che si manifesta in due modi differenti. La prima fa male, è la sensazione dei rari abbandoni. La seconda rilassa e commuove, quando significa che Mike mi approva. E poi lui vede prima di noi, indirizza i nostri destini. Domenica scorsa, per esempio, è successo. La verità è che nessuno muore davvero. Diventiamo universo, ci trasformiamo in energia e questa energia poi si tramuta in un corpo un numero indefinito di altre volte finché non ci ripuliamo fino in fondo.

in foto: La famiglia Bongiorno

L’amore tra Daniela Zuccoli e Mike Bongiorno

Sono trascorsi oltre 5 anni da quel primo incontro. Daniela incontrò Mike a Capri nel 1969. Galeotta fu una sfilata di moda, Mike presentava l’evento: “Avevo 19 anni, lavoravo al cerimoniale grazie a un’amica dei miei genitori che aveva il compito di sorvegliarmi. Gli portai un’aranciata durante le prove, lui era con Lello Bersani, e mi invitò a unirmi al loro tavolo per la cena. Seppi poi che era alle prese con il secondo divorzio, chiacchierammo a lungo, lo trovai divertente. Begli occhi azzurri, lunghe ciglia, grande energia e quel suo fascino all’americana. Mi chiese il numero di telefono di Milano e finì lì. In un anno mi chiamò forse tre volte, credo di avergli detto che ero fidanzata. Non insistette”. Si sarebbero ritrovati oltre un anno dopo:

L’estate successiva viaggiavo da Forte dei Marmi a Monopoli con tre amici su una Due Cavalli. Mentre facciamo una sosta a San Martino Valle Caudina ci affianca una macchina con l’altoparlante che gracchia: questa sera Mike Bongiorno in piazza. Voglio andarci, grido. Figuriamoci, cantavamo Contessa, leggevamo il Manifesto, giravo scalza e vestita con un caftano eppure volevo andare a sentire Mike Bongiorno… il simbolo dell’Italia più conformista. Mi impuntai e convinsi i miei amici a rinviare la partenza al giorno dopo, nella piazza del paese mi arrampicai su una impalcatura, feci intenerire Peppe, la sua guardia del corpo, che mi portò da lui: ora che ti ho ritrovata, mi disse Mike, non ti lascio più andar via. La mattina successiva sarebbe partito per Vulcano per un periodo di vacanza. Lo raggiunsi qualche giorno dopo. Ricordo la prima volta che facemmo l’amore, dopo mi sono addormentata come una bambina, mi sentivo al sicuro e finalmente protetta. E ricordo anche il suo primo regalo: un orso bianco di peluche che era più alto di me.

La morte di Mike Bongiorno: “Diceva di non sentirsi in gran forma”

La vedova di Mike ripercorre gli ultimi giorni vissuti insieme al conduttore. Ricorda ogni dettaglio di quelle ultime ore: “Nell’ultimo mese non aveva dato segnali preoccupanti sul piano della salute, era solo un po’ stanco, ma aveva assunto un non so che di profetico. Il 5 settembre tenne un discorso ai figli, non lo aveva mai fatto prima: ricordatevi, disse loro, di non smettere mai di sognare”. Poi la partenza per Montecarlo dove Mike sarebbe morto: