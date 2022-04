Mozzarella in Carrozza di Gualtiero Marchesi: Il segreto dello chef: “Ecco con cosa bagno il pane prima di metterlo nelle uova”. Sublime. Ma chi non ha mai mangiato una mozzarella in carrozza? Non si nasce salutisti, si diventa, ma anche chi lo diventa deve fare la guerra con se stesso per non mangiarla. Croccante fuori, morbida dentro, profumata, da accompagnare ad una bibita gelata per sgrassare il tutto. Siamo ad altissimi livelli di friggitoria e cucina.

Una volta la si faceva con il pane, negli anni le cose sono poi cambiate: le ricette delle nostre mamme e poi quelle che abbiamo trovate in molti ristoranti e rosticcerie sono diventata meno sostanziose.

Al posto del pane, infatti, molti usano in pancarrè, qualcuno il pane americano ( ancora più grasso però). Il risultato è diverso, ma alla fine il sapore è sempre lo stesso. Ma andiamo a vedere di cosa si tratta usando la ricetta di nonna Maria.

mozzarella in carrozza di Gualtiero Marchesi

INGREDIENTI PER 4 PERSONE

8 FETTE DI PANCARRÉ

300 G DI MOZZARELLA

2 UOVA

LATTE

PANGRATTATO

OLIO PER FRIGGERE

SALE

Bagnate con poco latte le fette di pane. Affettate la mozzarella e disponetela su 4 fette di pane, senza farla sbordare. Coprite con le fette di pane rimaste pressandole leggermente. Sbattete le uova con una presa di sale.

Immergete delicatamente i panini preparati nelle uova, poi nel pangrattato premendoli col palmo della mano. Friggete i panini nell’olio caldo, girandoli una volta con l’apposita paletta. Sgocciolateli, adagiateli su carta assorbente da cucina e tamponateli sempre con carta assorbente.

Continua a leggere Piuricette.it e iscriviti al gruppo Facebook Masterchef ricette e trucchi degli chef e mettete un like alla pagina Facebook di PiuRicette.it

L’articolo La mozzarella in carrozza: versione di Gualtiero Marchesi. “Il pane si bagna in questo modo: proviene da Più Ricette – Blog di cucina con ricette facili e veloci.