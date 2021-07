La nana bianca più piccola mai vista prima

È una stella “morta” da tempo ed è la più piccola del suo genere. Le sue dimensioni sono comparabili a quelle della nostra Luna, ma la sua massa è maggiore di quella del Sole

(Immagine: Giuseppe Parisi)

Una nana bianca da record, come non se ne erano mai viste. Contiene una volta e mezzo la massa del Sole, ma è “impacchettata” in una sfera il cui diametro è poco più grande di quello della nostra Luna. È spenta da tempo, genera un fortissimo campo magnetico, ruota molto velocemente su se stessa e si sta ancora rimpicciolendo, il che fa temere che possa diventare instabile e esplodere in una supernova. I dettagli di questa incredibile stella sono descritti in un articolo appena pubblicato su Nature da un’équipe di scienziati del Caltech, tra cui l’italiana Ilaria Caiazzo.

La nana bianca si chiama ufficialmente ZTF J1901+1458 e si trova a circa 130 anni luce dalla Terra. La sua massa e le sue dimensioni la pongono proprio a ridosso del cosiddetto limite di Chandrasekhar, il massimo valore ammesso per la massa di una nana bianca perché questa non diventi tanto densa e compatta da esplodere. “L’osservazione di un oggetto come questo, massiccio quasi al punto da esplodere, ci ha molto incuriosito – ha spiegato Caiazzo -. Stiamo per comprendere realmente quanto possa essere massiccia una nana bianca”. Le nane bianche sono le più piccole tra le stelle: si tratta delle vestigia di nuclei di altre stelle molto più grandi, fino a otto volte il nostro Sole, che una volta esaurito il combustibile per le reazioni primarie di fusione espellono i gas più esterni. A quel punto il loro nucleo collassa in oggetti superdensi: le nane bianche, per l’appunto.

Quando la massa delle nane bianche non supera il limite di Chandrasekhar, pari a circa 1,4 masse solari, un fenomeno chiamato pressione di degenerazione degli elettroni impedisce alla stella di collassare sotto la forza della sua stessa gravità: sostanzialmente, gli elettroni vengono “strappati” dai nuclei degli atomi e forniscono una pressione verso l’esterno che bilancia quella dovuta alla gravità. Molte nane bianche, inoltre, esistono in sistemi binari, ossia orbitano in coppia, una attorno all’altra: talvolta questo processo fa sì che l’attrazione gravitazionale di una delle due stelle della coppia sottragga materia all’altra e si porti oltre il limite di Chandrasekhar, innescando, come abbiamo visto, la formazione di una supernova. Non è il caso di ZTF J1901+1458, che invece sembra essersi generata dalla fusione di due nane bianche ancora più piccole.

Altre sue particolarità sono il suo intensissimo campo magnetico, circa un miliardo di volte più potente di quello del Sole, e la sua forte velocità di rotazione, che la porta a compiere un giro su se stessa ogni sette minuti circa. La comprensione del comportamento di questa nana bianca e di tutte le stelle simili, comunque, è tutt’altro che completa: “Ci sono ancora molte domande a cui rispondere”, dice Caiazzo. E aggiunge: “Non sappiamo, per esempio, quanto spesso avvenga la fusione di nane bianche nelle galassie, e se la frequenza di questi eventi sia abbastanza alta da giustificare tutte le supernovae che osserviamo, né come si genera un campo magnetico così forte. Per risolvere questi enigmi dobbiamo cercare altre stelle di questo tipo e osservarne in dettaglio il comportamento”.