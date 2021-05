la-nasa-presenta-stereo,-il-piano-per-coordinare-droni-e-altri-soccorsi-in-scenari-d’emergenza

Coordinare i soccorsi in tempi rapidissimi non è un’impresa facile. Gli scienziati della Nasa provano a farlo immaginandoli come parti di un unico organismo

Quando c’è bisogno di intervenire in un disastro, come per esempio un incendio, sono molte le forze in gioco che devono coordinarsi: mezzi e squadre di soccorso a terra, elicotteri, aerei e velivoli senza pilota. Tutto questo deve interagire in modo sicuro e, viste le particolari condizioni, rapidissimo. Per questo la Nasa lavora a tecnologie per rendere le operazioni non solo una somma di ruoli, ma per ottenerne una sinergia, entità integrate che possano funzionare come se fossero parti di un unico organismo.

Da questa volontà nasce il progetto Stereo (che sta per Scalable Traffic Management for Emergency Response Operations), che punta a trovare catalizzatori per la comunicazione tra i mezzi in condizioni d’urgenza, per esempio per far sì che il lavoro delle squadre di terra venga supportato in tempo reale dal lavoro dei droni e, più in generale, in modo che le macchine siano sincronizzate tra loro in maniera orizzontale senza che sia necessario convogliare e diffondere informazioni attraverso un unico centro di controllo.

In questo video, diffuso dal centro Langley della Nasa, i protagonisti del progetto ci portano al lavoro con loro, mostrandoci il servizio che presto saranno in grado di offrire.

(Credit video: Nasa Langley Research Center)