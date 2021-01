La nonnina 83enne mangiauomini: fidanzati 19enni e foto in intimo, chi è Hattie Retroage

Hattie Retroage è una donna divenuta famosa suoi social per i suoi scatti bollenti. Fin qui nulla di strano, ma Hattie ha ben 83 anni. Audace o scandalosa?

Hattie Retroage: l’anziana signora che ha scelto di godersi la vita

Hattie Retroage è una donna di 83 anni che ha fatto una scelta di vita ben precisa. Non ha voluto godersi la cosiddetta “terza età” lavorando a maglia, ma ha pensato di vivere intensamente questo periodo della vita, anche sotto l’aspetto sentimentale e sessuale. Hattie ha infatti stretto relazioni passionali con più uomini, e spesso anche con ragazzi decisamente più giovani di lei.

Ospitata da Barbara D’Urso nel salotto di Live Non è La D’Urso , la donna ha spiegato le ragioni alla base della sua singolare scelta di vita. Ironica, sagace ed irriverente, quando Barbara D’Urso le ha chiesto perchè si accompagnasse ad uomini più giovani di lei, Hattie ha risposto:“Perché non esco con uomini della mia età? Bisogna vedere se sono ancora vivi come prima cosa. Posso dire che il più giovane aveva 19 anni e io ne avevo 75. Il più vecchio invece aveva 61 anni”.

Leggi anche—->Gianni Sperti curiosità, in cosa è laureato l’opinionista di Uomini e Donne

Leggi anche—->Antonella Clerici e Massimo Giletti sono stati insieme: “L’ho lasciata io perché…

Hattie Retroage: la donna che abbatte i tabù con le sue foto

Hattie Retroage è un ex ballerina. Il suo fisico è infatti tonico nonostante gli inevitabili segni del tempo. La donna è solita pubblicare foto che la ritraggono anche in pose sensuali. Alcuni utenti non condividono la sua scelta di mostrarsi sexy, altri invece apprezzano il suo coraggio e la sua positività, la grande voglia che ha di vivere intensamente, ritenendo che Hattie stia contribuendo ad abbattere tabù e pregiudizi sul sesso e la vecchiaia, un binomio che per molti non è concepibile.

In una intervista a Daily Time, Hattie ha parlato senza reticenza alcuna della sua vita sessuale, dichiarando:” Lo faccio anche tre volte a settimana. Ci sono uomini che vogliono donne più anziane. Non ho mai incontrato un uomo che non volesse avere dei rapporti intimi con me. Dico loro in anticipo che devo incontrarli per capire se c’è chimica. Usciamo per un drink, e se c’è feeling, andiamo nel mio appartamento. Se non c’è ci salutiamo”.

The post La nonnina 83enne mangiauomini: fidanzati 19enni e foto in intimo, chi è Hattie Retroage appeared first on Solonotizie24.