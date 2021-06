E’ una star dei social. Hattie Retroage è diventata celebre per i suoi scatti osè. La donna è ormai conosciuta in tutto il mondo.

La donna che sfida i pregiudizi sulla sessualità femminile

Qualcuno la definirebbe una “nonnina” se non la conoscesse, Hattie Retroage è in realtà la cougar più famosa del mondo. Le sue foto impazzano sui social, la donna che di anni ne ha 84 è solita postare scatti che la ritraggono in pose sensuali e ammiccanti. Arzilla, simpatica e carismatica Hattie è diventata per molte persone nel mondo un simbolo di audacia e di accettazione del proprio corpo. La donna ospitata da Barbara D’Urso nel suo programma Live non è la D’Urso qualche tempo fa, ha raccontato anche della sua vita sentimentale.

Hattie Retroage: “Lo faccio anche tre volte a settimana”

Hattie Retroage ha avuto relazioni sentimentali con uomini uomini giovanissimi, lo ha confermato senza alcun timore o imbarazzo. “Perché non esco con uomini della mia età? Bisogna vedere se sono ancora vivi come prima cosa. Posso dire che il più giovane aveva 19 anni e io ne avevo 75. Il più vecchio invece aveva 61 anni”- ha dichiarato la donna con fare ironico.

L’audace Hattie ha confessato che non si è mai fatto mancare nulla nella sua vita. Nonostante non abbia più avuto relazioni stabili, si è concessa il piacere di intrattenere relazioni anche con un uomini molto più giovani di lei. L’ultima storia d’amore per lei davvero importante risale al 1983, da qual momento non ha più aperto il suo cuore a nessuno, ma nonostante questo si è goduta la vita e i suoi piaceri. “Lo faccio anche tre volte a settimana. Ci sono uomini che vogliono donne più anziane.

Non ho mai incontrato un uomo che non volesse avere dei rapporti intimi con me. Dico loro in anticipo che devo incontrarli per capire se c’è chimica. Usciamo per un drink, e se c’è feeling, andiamo nel mio appartamento. Se non c’è ci salutiamo”. La donna è diventata un esempio di emancipazione femminile e di sdoganamento dei tabù che ancora ci sono circa l’invecchiamento femminile. Hattie è una donna che ha dato forza e speranza a tutte le persone adulte, spronandole a vivere la via a pieno e senza alcun timore del giudizio.