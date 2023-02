la-norvegia-si-appresta-a-testare-la-prima-turbina-eolica-offshore-ad-asse-verticale

La Direzione norvegese per le risorse idriche e l’energia ha fatto sapere che la prima turbina eolica galleggiante ad asse verticale (VAWT – vertical axis floating wind turbine) è pronta per essere installata in acqua. L’innovativa turbina da 1 MW sarà situata a Bokn, al largo della contea norvegese di Rogaland, a circa 600 metri dalla costa, presso una delle aree gestite dal METCenter (Marine Energy Test Centre), dove verrà posizionata entro la fine di quest’anno.

Rispetto a quelle orizzontali, i vantaggi delle turbine eoliche a base verticale sono molteplici: funzionano costantemente, indipendentemente dalla direzione del vento, sono più resistenti al vento ad alta velocità e ad eventuali turbolenze, sono più silenziose e permettono un assetto più compatto.

Il direttore tecnico di SeaTwirl Jonas Boström è entusiasta di dare finalmente il via al progetto: “Il grande vantaggio di avere turbine eoliche ad asse verticale è che puoi abbassare il baricentro. Permettono di avere il generatore più vicino al suolo o, nel nostro caso, al mare”, ha commentato Boström. “Miriamo a sviluppare turbine più grandi, in modo da poter essere un punto di ferimento per i parchi in cantiere, ad esempio ScotWind, Utsira Nord e Trollvind. C’è un’industria incredibile qui, ed è qui che vogliamo andare”.

Il progetto ha attirato su di sè grande attenzione, poiché la VAWT non è mai stata installata prima.

“Siamo molto ansiosi di vederne i risultati”, ha commentato Hanne Tvedt, project manager del METCentre in un’intervista al quotidiano Recharge. “La tecnologia verticale è nuova e molto entusiasmante. Questo progetto fornirà all’industria informazioni preziose e contribuirà a spingere in avanti l’innovazione nell’eolico”.

