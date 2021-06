la-nostra-prova-della-lamborghini-con-l’assistente-vocale-alexa-a-bordo

Navigazione, comfort, sicurezza e intrattenimento: ecco i nuovi servizi connessi della casa modenese

Questa è una Lamborghini Huracan EVO. Motore aspirato V10 da 5,2 litri. Una potenza di 640 cavalli e una coppia di 600 newton per metro che spingono il toro di Sant’Agata Bolognese a coprire i 0-100 in 2,9 secondi per una velocità massima di 325 chilometri orari.

Il sistema Lamborghini Connect

Oggi, però, più che delle sue performance sportive, vogliamo concentrarci sui suoi servizi connessi. Si parte da Omegna sul Lago d’Orta dalla storica villa 9090. Una volta a bordo, la connettività di Lamborghini Huracan EVO è letteralmente a portata di mano grazie al nuovo touchscreen da 8,4 pollici posizionato proprio nella consolle centrale. Si trova sopra il tasto di accensione. Sì, anche su questo modello, lo start è protetto come sugli aerei.

Il nuovo layout è molto intuitivo e prevede tre grandi bottoni esagonali dedicati a Veicolo, Media e Telefono. A loro si appoggiano altri sei bottoni. Tre a destra dedicati a Phone App, Sound e Navigation. Tre a sinistra per entrare nel Setting dell’auto, radio e Alexa.

Il suo scopo è liberare chi è alla guida da ogni inutile gesto manuale e da ogni procedura troppo complessa. Le funzionalità in vettura riguardano la Connected Navigation fornita da Here e Inrix con le informazioni sul traffico in tempo reale. A lei si aggiunge un infotainment che oltre ad appoggiarsi sulle web radio, porta in dotazione Apple CarPlay e Android Auto.

La nuova app Lamborghini Unica

Ma con la model year 2021, questa super sportiva può essere controllata attraverso l’applicazione Unica, quindi da remoto. Diversi i nuovi servizi safety & security. Tra i primi c’è il Geofencing, che permette di ricevere una notifica ogni volta che la vettura esce dall’area di sicurezza oppure entra in quella vietata. Entrambe sono impostabili dal proprietario ogni volta che presta l’auto su’area che l’utente può definire liberamente. Qui è possibile gestire anche la durata di queste limitazioni.

Trai parametri evidenziabili dallo Speed Alert, invece, troviamo la velocità massima che il proprietario dell’auto non vuole venga superata da chi sta guidando la vettura. Idem per la funzione Valet Alert che lancia una notifica ogni volta che l’auto supera un raggio e una velocità massima a partire dai 20 chilometri orari. Nasce per controllare l’auto quando viene consegnata ai parcheggiatori di ristoranti e hotel.

Lamborghini Huracan EVO con assistente vocale Alexa

Infine, il fortunato proprietario può anche decidere l’arco di tempo in cui non vuole che l’auto venga utilizzata. Questo è il caso della Curfew Alert. Una volta selezionata la durata del coprifuoco, partirà una notifica se l’auto viene spostata in questo intervallo di tempo. Ovviamente l’auto è costantemente geolocalizzata. In più, ogni volta che si spegne il motore, Lamborghini Huracan EVO trasmette le coordinate gps della propria posizione.

Questi sono servizi cosiddetti Peace of Mind, cioè ideati per la serenità totale del cliente. Novità ancora più connesse in car. Huran Evo, infatti è la prima supersportiva della Casa del Toro a fruire del servizio OTA (Over-The-Air) per il sistema d’infotainment. Tale dotazione consente lo scambio di dati tra auto e server centrale per l’aggiornamento del proprio software tramite smartphone.

Come funziona l’assistente vocale Alexa

Il co-protagonista di questo test drive è l’assistente vocale Alexa. Rispetto ad altri competitor, Lamborghini Huracan EVO è la prima vettura al mondo che consente ad Alexa di accedere a diverse informazione di gestione dell’auto. Infatti, basta dire “Alexa apri il menù controllo dinamico” per avere la schermata con la ripartizione delle potenze del sistema AWD, la pressione dell’olio e altro.

Alexa difatti può muoversi abbastanza liberamente. Le si può chiedere “Alexa, imposta le bocchette di ventilazione su misto” per rinfrescare i bollori dati dall’energia di questa vettura. Oppure chiedere “Alexa, diminuisci la temperatura di un grado” ma anche semplicemente dire “Alexa, ho caldo” per vedere il termometro abbassarsi di un grado.

Sono davvero molti i comandi in italiano eseguibili da Alexa. Questi riguardano la climatizzazione dell’abitacolo compresa la ventilazione; la luce degli interni; la luminosità del monitor; l’impostazione del navigatore e la ricerca di determinati punti d’interesse. Queste in particolare sono molto utili mentre si è in viaggio e non si trova una piazzola per fermarsi e digitare gli indirizzi.

Lamborghini Huracan EVO con assistente vocale Alexa

Mani al volante, il microfono interno posto sopra in conducente riceve gli ordini e Alexa li esegue in maniera impeccabile. Per avere un risultato sempre perfetto, però, è necessario tenere alzati i finestrini e lasciare l’auto in modalità Strada. Nelle modalità selezionabili dal volante Sport e Corsa, il petrol-sound di Lamborghini Huracan EVO manda in confusione anche l’assistente Amazon.

Oltre alla completa gestione di sorgenti e musica, gli ingegneri Lamborghini assicurano che le funzionalità e le utterance con cui ottenere i servizi di Alexa andranno a crescere. Nel corso del tempo saranno anche più naturali. Sempre attraverso Alexa è possibile accedere ai contatti del proprio smartphone per chiamare e attivare i servizi di smart home.

Sinceramente chiedere ad Alexa di accendere l’aspirapolvere Roomba a bordo di una Lamborghini Huracan EVO, è sembrato fin troppo anche per noi! Attenzione, Apple CarPlay e Android Auto disattivano le funzioni di Alexa. Ma devo dire, che è stata la prima volta in cui non ho avuto la necessità di attivare il mirroring del mio smartphone.

La consegna ai primi clienti di Lamborghini Huracan EVO con l’assistente vocale Alexa è già in corso. Prezzo consigliato 184.034 euro, tasse escluse.