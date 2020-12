la-nuova-costa-firenze,-la-nave-ispirata-alla-bellezza-del-rinascimento

Si è svolta per la prima volta in modalità “full digital” la cerimonia di consegna di Costa Firenze, la nuova, splendida nave che Fincantieri ha realizzato per Costa Crociere nello stabilimento di Marghera, in provincia di Venezia. L’evento si è tenuto con una diretta streaming sul sito della compagnia ed è stato trasmesso anche sul canale YouTube di Fincantieri.

Capolavoro che unisce eleganza e tecnologia, la nuova nave, che nel 2021 navigherà nel Mediterraneo per poi trasferirsi in Oriente, si ispira al Rinascimento fiorentino nel suo massimo splendore e racchiude in ogni suo particolare il gusto per il bello, che nella città di Firenze trova la sua esaltazione.

Negli spazi condivisi si possono rivivere le magiche atmosfere di alcuni dei luoghi simbolo del capoluogo toscano, come nell’affascinante atrio della nave “Piazza della Signoria”, che rende omaggio all’omonima piazza fiorentina.

Interni Costa Firenze: Piazza della Signoria

A richiamare l’architettura tipica del Rinascimento fiorentino i colori, le geometrie e le forme del design degli interni, da ammirare anche al Ristorante Palazzo Vecchio o al Ristorante dei Medici.

“Costa Firenze è una perfetta ambasciatrice dello stile italiano, che porterà nei mari del mondo, dall’Europa sino all’Asia, il gusto per il bello tipicamente italiano”, ha dichiarato Mario Zanetti, Chief Commercial Officer di Costa Crociere e Direttore Generale di Costa Group Asia.

Gemella della lussuosissima Costa Venezia, l’Italia in miniatura per i turisti cinesi, Costa Firenze rappresenta una vacanza ideale per le famiglie, grazie alle aree dedicate a bambini e ragazzi, come La Laguna Water Park, parco acquatico con 3 scivoli e una piscina, o il Rope Garden Adventure Park, un parco avventura sospeso sul mare.

La shopping area di Costa Firenze

Anche le coppie troveranno una nave davvero unica, soprattutto quelle amanti del buon cibo. A bordo si può scegliere, infatti, tra 13 ristoranti diversi, tra cui non poteva mancare La Fiorentina Steak House, dove gustare la famosa bistecca. Tanti gli spazi per vivere momenti in intimità, come un aperitivo al tramonto nel Giardino delle Rose dell’Aperol Spritz Bar, un’ampia balconata all’aperto con sedie a dondolo e luci soffuse, per vivere momenti romantici in mezzo al mare.

Il progetto Costa Firenze è, inoltre, particolarmente attento alla sostenibilità, basti pensare che le sue eccellenti performance ambientali sono state riconosciute dal Rina (ente di certificazione internazionale) con la Green Star 3, che comprende tutti i principali aspetti legati all’impatto ambientale di una nave, per ognuno dei quali prevede requisiti massimi di tutela e prevenzione.

Nel 2021 la nuova nave di Costa Crociere navigherà nel Mediterraneo occidentale, offrendo due diversi itinerari di una settimana ciascuno. Il primo, disponibile a partire dal 28 febbraio 2021, comprende le destinazioni italiane di Genova, La Spezia (da cui partono anche le escursioni per visitare Firenze) e Napoli, oltre a Valencia, Barcellona e Marsiglia. Il secondo itinerario (da maggio a ottobre 2021) tocca Genova, Civitavecchia (con la possibilità di visitare Roma) Napoli, Ibiza, Barcellona e Marsiglia. Dopo ottobre 2021 la nave si trasferirà in Asia per raggiungere la sua gemella Costa Venezia.